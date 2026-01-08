El Consejo Profesional de Ciencias Económicas avanza y consolida el uso de la Firma Digital

En el marco del proceso de Transformación Digital que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Entre Ríos viene desarrollando de manera sostenida, la implementación y expansión del uso de la Firma Digital se constituyen como uno de los pilares estratégicos de esta política institucional.

Como parte de este camino, a fines del 2024 se suscribió un convenio entre el Consejo y ENCODE SA, empresa Certificadora Licenciada de Firma Digital, mediante el cual la institución fue designada como Autoridad de Registro Delegada tanto en la ciudad de Paraná como en las 13 delegaciones distribuidas en todo el territorio provincial.

Esta decisión, impulsada por una definición política del Consejo Directivo de la institución y sostenida a través del trabajo coordinado de la Secretaría Técnica en articulación interdisciplinaria con las áreas de Informática y Asesoría Legal, permitió acercar un servicio clave a los profesionales matriculados, evitando traslados innecesarios y facilitando el acceso a herramientas tecnológicas fundamentales para el ejercicio profesional.

En ese marco, el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, contador Julio Fochesatto, destacó la relevancia institucional del proceso: “La implementación de la firma digital y la legalización exclusivamente digital de los trabajos profesionales posicionan a nuestro Consejo a la vanguardia a nivel nacional. Es el resultado de una decisión política, orientada a modernizar la gestión, fortalecer la seguridad jurídica y facilitar el ejercicio profesional en toda la provincia”, señaló.

A partir de la firma del convenio, se capacitó al personal de todas las delegaciones para la prestación de servicios de certificación de firma digital, habilitando la gestión tanto para personas humanas como jurídicas.

Como resultado de este proceso, la secretaria Técnica Adjunta, contadora María de Dios Milocco, subrayó el impacto concreto de esta transformación en el territorio entrerriano: “A la fecha ya se han otorgado más de 1.600 firmas digitales a matriculados del Consejo, así como también más de 400 certificados a empresas de la región. Este crecimiento sostenido refleja la confianza en el sistema y el trabajo articulado con las delegaciones, que permiten brindar el servicio de manera gratuita a los matriculados y con un alcance federal dentro de la provincia”, indicó.

De esta manera, el CPCEER se consolida como un actor relevante en la transformación digital del ámbito profesional y productivo de la provincia de Entre Ríos y posicionándolo, además, como uno de los pocos Consejos Profesionales —entre los 24 existentes a nivel nacional— que han avanzado de manera efectiva en este camino de innovación y modernización institucional.

Uno de los aspectos centrales de esta iniciativa es el beneficio directo para los matriculados: el certificado de Firma Digital puede gestionarse de manera gratuita en la delegación correspondiente, sin necesidad de trasladarse a otra ciudad. Para la comunidad en general, el servicio se ofrece con un costo diferencial, fortaleciendo el vínculo institucional y el compromiso con el desarrollo regional.

Este proceso de modernización tecnológica encuentra hoy su correlato en la legalización de trabajos profesionales exclusivamente en formato digital, un hito que refleja la evolución del Consejo hacia un modelo de gestión más ágil, segura y eficiente. La implementación de la firma digital, junto con la redefinición de procesos, la revisión y actualización normativa y la incorporación de un sistema de gestión integral, permite optimizar tiempos, reducir costos operativos y brindar mayor trazabilidad y seguridad jurídica a los actos profesionales. De esta manera, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos continúa avanzando en una transformación digital integral, orientada a acompañar a sus matriculados frente a los desafíos actuales del ejercicio profesional y a fortalecer el rol institucional en un contexto de permanente cambio tecnológico.