El papa León XIV pone en marcha el diseño de “su” Iglesia en el primer consistorio extraordinario

Con un nuevo llamado a una Iglesia misionera y sinodal, culminó este jueves el primer consistorio extraordinario del papa León XIV, una reunión de un día y medio que juntó en el Vaticano a más de 170 cardenales de todo el mundo con la que, con estilo propio y en continuidad con Francisco, puso en marcha su gobierno para la Iglesia “de hoy y mañana”.

Aunque se trató de una reunión muy breve, este primer consistorio extraordinario -que arrancó al día siguiente del fin del Jubileo de la Esperanza convocado por Francisco-, demostró que el norteamericano-peruano Robert Francis Prevost quiere timonear la barca de Pedro de forma colegial, con el “senado” de la Iglesia, es decir, los cardenales, sus principales colaboradores, acompañándolo, sosteniéndolo. Tanto es así que, al cerrar el encuentro, adelantó que habrá una nueva reunión de cardenales, de dos días, a fines de junio próximo, cerca de la fiesta de los primeros apóstoles, San Pedro y Pablo. Y luego, habrá al menos un consistorio de cardenales cada año, de tres o cuatro días, según contaron en una conferencia de prensa conclusiva -que tuvo lugar insólitamente a las 21 locales- el vocero papal, Matteo Bruni y tres participantes, los cardenales Pablo Virgilio David, de Filipinas; Luis Rueda Aparicio, de Colombia y Stephen Brislin, de Sudáfrica.

Estos recordaron que en las reuniones pre-cónclave, de mayo pasado, muchos purpurados de diversos continentes, que no se conocían, habían reclamado más reuniones de este tipo (llamadas “consistorio”) y más participación. Y León XIV los escuchó, publicó el diario La Nación.

Al principio y al final de esta asamblea a puertas cerradas de un día y medio -que comenzó el 7 de enero y concluyó en la tarde de este jueves-, el primer Papa estadounidense agradeció a todos los participantes, sobre todos los más ancianos, por el esfuerzo de viajar hasta Roma, algunos desde muy lejos, para reunirse y “buscar juntos lo que el Espíritu Santo quiere para la Iglesia hoy y mañana”. “Aunque es un tiempo muy corto, también es un tiempo muy importante para mí, porque siento, experimento la necesidad de poder contar con ustedes: ¡Ustedes son quienes llamaron a este siervo a esta misión!”, les recordó, humilde, León XIV, electo el 8 de mayo pasado, al final de la primera sesión de trabajo.

Esta tuvo lugar en el aula Pablo VI, donde los cardenales, divididos en 20 grupos, se sentaron alrededor de mesas redondas, como había sucedido durante el sínodo sobre sinodalidad, última gran apuesta de Francisco.

Se trata de un proceso que la mayoría quiere que siga adelante, tal como explicaron en la conferencia de prensa conclusiva. “Para los que participamos en los últimos sínodos, este consistorio fue el primero con esta modalidad y una experiencia muy familiar”, subrayó el cardenal filipino David, que detalló que “el Santo Padre se la pasó escuchando y tomando notas”.

En las sesiones de trabajo, más allá de diversas perspectivas o divergencias, hubo un “espíritu de unidad” y todos coincidieron en la necesidad de seguir adelante con esa Iglesia en salida, hospital de campaña, misionera y cercana a los que sufren hoy, impulsada por Francisco, pero en el origen del cristianismo, al igual que con la sinodalidad (caminar juntos) y con la renovación puesta en marcha por el Concilio Vaticano II, explicaron el cardenal sudafricano Brislin, arzobispo de Johannesburgo, y sus colegas colombiano, Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y de Filipinas, David, arzobispo de Kaloookan.

En el discurso de apertura de este primer gran evento que -para muchos- marca el verdadero comienzo del pontificado, concebido por él y no heredado por su antecesor, en el que se utilizó la misma metodología de trabajo del sínodo (escucha del Espíritu Santo), el papa León recordó que “la unidad atrae, la división dispersa”. “Somos un grupo muy variado, enriquecido por múltiples procedencias, culturas, tradiciones eclesiales y sociales, trayectorias formativas y académicas, experiencias pastorales y, naturalmente, caracteres y rasgos personales”, dijo. “Estamos llamados, ante todo, a conocernos y a dialogar para poder trabajar juntos al servicio de la Iglesia. Espero que podamos crecer en nuestra comunión para ofrecer un modelo de colegialidad”, auspició.

Lo escuchaban cardenales de sitios tan remotos como Tonga, Australia, las Filipinas, Mongolia y la Argentina (viajaron el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, y de Santiago del Estero, Vicente Bokalic), consignó el diario La Nación.

León propuso luego una reflexión sobre cuatro temas: la misión de la Iglesia y Evangelii gaudium (EG), el documento programático de su antecesor; Praedicate Evangelium, es decir, el servicio de la Santa Sede, especialmente a las Iglesias particulares; Sínodo y sinodalidad, instrumento y estilo de colaboración; y liturgia.

“Por razones de tiempo y para favorecer un análisis más profundo”, sin embargo, luego de una votación las discusiones se limitaron a dos temas: la misión de la Iglesia y sínodo y sinodalidad, dos pilares del pontificado reformista de Francisco que, según coincidieron, deben ser profundizados. Quedó afuera la liturgia, es decir, resolver esa virtual guerra interna en torno al fin de las restricciones a la misa preconciliar en latín, deseo de una minoría ultraconservadora.

Notablemente, por otro lado, León XIV también decidió que “dado que para mí es más fácil pedir consejo a quienes trabajan en la Curia y viven en Roma”, sólo se expidieron los 9 grupos procedentes de las Iglesias locales. Y hubo intervenciones libres, de 3 minutos cada una.

“Estoy aquí para escuchar. Como aprendimos durante las dos Asambleas del Sínodo de los Obispos de 2023 y 2024, la dinámica sinodal implica por excelencia la escucha. Cada momento de este tipo es una oportunidad para profundizar en nuestro aprecio compartido por la sinodalidad. El mundo en el que vivimos, y que estamos llamados a amar y servir también en sus contradicciones, exige de la Iglesia el fortalecimiento de las sinergias en todos los ámbitos de su misión. Precisamente el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio”, subrayó, citando palabras de Francisco.

“No podemos encerrarnos en nosotros mismos y decir: ‘Ya está todo hecho, terminado; sigamos como siempre’. Realmente hay un camino, y con el trabajo de estos días, caminamos juntos”, consideró más tarde León, en palabras improvisadas al final de la primera sesión. “El miedo, de hecho, ciega. La alegría del Evangelio, sin embargo, libera. Nos hace prudentes, sí, pero también audaces, atentos y creativos; nos sugiere caminos diferentes a los ya recorridos”, sumó.

“Queremos ser una Iglesia que no se mira solo a sí misma, que es misionera, que mira más allá, a los demás. La razón de ser de la Iglesia no es para los cardenales, ni para los obispos, ni para el clero. La razón de ser es anunciar el Evangelio”, recordó.

El Papa nacido en Chicago hace 70 años, pero también peruano porque vivió allí la mitad de su vida sacerdotal, aseguró que más adelante se abordarán los otros dos temas, que “no se pierden”. “Hay cuestiones muy concretas, específicas, que aún debemos ver”, reconoció.

Al concelebrar este jueves por la mañana una misa junto a los cardenales en la Basílica de San Pedro, León dejó en claro, finalmente, que esta reunión extraordinaria no es “para promover ‘agendas’ personales o grupales, sino para confiar nuestros proyectos e inspiraciones al escrutinio de un discernimiento que nos supera y que solo puede venir del Señor”.