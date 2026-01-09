Abogada entrerriana fue designada por la ONU para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) designó a fines de 2025 a dos nuevos miembros para la misión encargada de investigar posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, entre ellos a la argentina María Eloísa Quintero, según la información que este viernes dio a conocer El Entre Ríos.

La especialista en Derecho fue nombrada por el Presidente del Consejo de Derechos Humanos, Jürg Lauber, junto con el canadiense Alex Neve. Ambos reemplazan al chileno Francisco Cox Vial y la argentina Patricia Tappatá Valdez.

Nacida en Entre Ríos, Quintero es doctora en Derecho por la Universidad Austral y licenciada en Derecho por la Universidad Nacional del Litoral.

Es experta en la investigación de casos complejos, con más de 25 años de experiencia como investigadora y docente en diversos países latinoamericanos, además de haber liderado equipos técnicos y académicos dedicados a graves violaciones de derechos humanos y casos penales relacionados con el crimen organizado, la corrupción, la desaparición forzada, la trata de personas, la migración, el lavado de activos y otros temas.

Recientemente, trabajó en México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Colombia, donde colaboró estrechamente con autoridades, organizaciones internacionales y la sociedad civil.

Quintero y Neve se unen a la portuguesa Marta Valiñas en la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, para investigar los crímenes del régimen venezolano.

Según los últimos resultados de la Misión, la persecución en Venezuela se estaba intensificando. Su informe reveló nuevas pruebas de la dura represión tras las elecciones del 28 de julio de 2024, y advirtió que la persecución por motivos políticos continúa en 2025.

Quintero fue felicitada por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, a través de su perfil en redes sociales. “Le deseamos a María Eloísa Quintero los mayores éxitos en este desafío que emprende para la defensa de los derechos fundamentales del pueblo venezolano”, escribieron desde la alta casa de estudios.