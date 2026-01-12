Sold out inmediato: se agotaron en pocos minutos las entradas para ver a Lali en la Fiesta del Mate

Lali Espósito tocará en la Fiesta Nacional del Mate en Paraná el 7 de febrero. El evento es gratuito pero se vendían entradas preferenciales a partir de este lunes y se agotaron en 40 minutos.

Los tickets para el show se comercializaron en el sitio www.entradauno.com que, por momentos, se vio saturado debido a la gran cantidad de visitas que recibió la web.

Según supo Ahora, la entrada para el sector preferencial tenía un costo de $40.000 pero, sumado a gastos operativos, el valor final fue de $48.000 ($2.000 por QR Antifraude y $6.000 por cargo de servicio).

Se viene la Fiesta Nacional del Mate en Paraná: todos los detallesLa 35° Fiesta Nacional del Mate 2026 en Paraná contará con la actuación de Lali Espósito, COTI, Los Caballeros de la Quema, Los Nocheros, Raly Barrionuevo, Rombai Y Gauchito Club.

La fiesta será el 6 y 7 de febrero. El evento es gratis y para todo público. Se llevará adelante en la Plaza de las Colectividades, en la zona de la Costanera Baja de la capital entrerriana.