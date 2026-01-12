Interés General

Sold out inmediato: se agotaron en pocos minutos las entradas para ver a Lali en la Fiesta del Mate

12 de Enero de 2026 - 12:47

Lali Espósito tocará en la Fiesta Nacional del Mate en Paraná el 7 de febrero. El evento es gratuito pero se vendían entradas preferenciales a partir de este lunes y se agotaron en 40 minutos.

Los tickets para el show se comercializaron en el sitio www.entradauno.com que, por momentos, se vio saturado debido a la gran cantidad de visitas que recibió la web.

Según supo Ahora, la entrada para el sector preferencial tenía un costo de $40.000 pero, sumado a gastos operativos, el valor final fue de $48.000 ($2.000 por QR Antifraude y $6.000 por cargo de servicio).

Se viene la Fiesta Nacional del Mate en Paraná: todos los detallesLa 35° Fiesta Nacional del Mate 2026 en Paraná contará con la actuación de Lali Espósito, COTI, Los Caballeros de la Quema, Los Nocheros, Raly Barrionuevo, Rombai Y Gauchito Club.

La fiesta será el 6 y 7 de febrero. El evento es gratis y para todo público. Se llevará adelante en la Plaza de las Colectividades, en la zona de la Costanera Baja de la capital entrerriana.

Mas Noticias

Edición Impresa

Cargando...

Edición Impresa

Narcotráfico en Entre Ríos