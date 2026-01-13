Interés General

Micros de larga distancia: nuevo régimen obliga a registrar el equipaje por pasajero

13 de Enero de 2026 - 10:43

El gobierno nacional dispuso nuevas medidas para identificar valijas y bolsos en el transporte de pasajeros de larga distancia.

La Secretaría de Transporte avaló un nuevo régimen para el registro y trazabilidad de equipajes y encomiendas en el transporte automotor de pasajeros mediante la resolución 4/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La nueva medida indica que los transportistas determinarán libremente las características técnicas y de diseño de los dispositivos usados para conectar el equipaje con el pasajero, siempre que se asegure la seguridad e inviolabilidad del sistema.

La medida se inscribe en el proceso de unificación de registros y actualización normativa del sector, en consonancia con el decreto 883/2024, que dispuso la creación del Registro Nacional del Transporte Interjurisdiccional de Pasajeros por Automotor y estableció a la Secretaría de Transporte como autoridad de aplicación del sistema.

La resolución deroga el régimen previo de fiscalización, que se apoyaba en el uso de marbetes y fajas físicas con especificaciones técnicas preestablecidas. De acuerdo con el texto difundido en la madrugada del martes, ese mecanismo fue evaluado como incompatible con los lineamientos de desregulación y libre competencia impulsados por el Gobierno, publicó el portal de Perfil.

En ese marco, el documento ratifica que el Estado Nacional “(...) promoverá y garantizará la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un contexto de libre concurrencia, con respeto por la propiedad privada y por los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo”.

Una vez que entre en vigencia el documento, que se habilitará a los sesenta días de su publicación, los operadores de transporte automotor de pasajeros interjurisdiccionales podrán elegir mecanismos documentales o tecnológicos para confirmar la trazabilidad del equipaje.

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) tendrá a su cargo verificar, durante las inspecciones, que exista una correspondencia real entre pasajeros y equipajes, con énfasis en el control de la seguridad del sistema utilizado, por encima de las exigencias técnicas específicas.

Qué cambios se vienen para los pasajeros y transportistas

El nuevo régimen genera que cada equipaje esté conectado al pasajero a través de códigos impresos en el pasaje, códigos QR, registros digitales o etiquetas de la empresa.

No estará habilitado el acceso de valijas sin registro, y los mecanismos seleccionados deberán ser interoperables con sistemas de transporte internacionales en países limítrofes.

Los transportistas tendrán 60 días desde la publicación para implementar estas medidas.

Mas Noticias

Edición Impresa

Cargando...

Edición Impresa

Narcotráfico en Entre Ríos