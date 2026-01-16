El gobierno de Javier Milei confirmó que Argentina participará de la misión lunar Artemis II de la NASA

El Gobierno de Javier Milei anunció que la Argentina tendrá participación directa en la misión Artemis II de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) mediante el despliegue del microsatélite Atenea, un desarrollo tecnológico nacional que formará parte de una de las iniciativas espaciales más ambiciosas de las últimas décadas. Así lo confirmó en un comunicado la Oficina del Presidente, en el que se detalló que será liberado en la primera etapa del vuelo.

Según la información difundida, el microsatélite Atenea fue desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) en articulación con VENG S.A., el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y universidades públicas como la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Facultad de Ingeniería de la UBA (FIUBA). El proyecto representa uno de los avances más relevantes del sistema científico-tecnológico argentino en materia espacial de los últimos años, publicó el portal de Perfil.

Además, precisó que Atenea tendrá múltiples funciones estratégicas: medirá radiación en órbitas profundas, evaluará el comportamiento de componentes electrónicos y estructurales en condiciones extremas, captará datos GPS en trayectorias alejadas de la órbita terrestre baja y validará enlaces de comunicación de largo alcance. Su información será compartida con la NASA y permitirá “validar tecnologías críticas para futuras misiones espaciales”.

La misión tripulada marcará el primer vuelo humano alrededor de la Luna en más de 50 años desde Apolo 17, con astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (NASA) y Jeremy Hansen (CSA). Apuntaría al viernes 6 de febrero, aunque la fecha podría modificarse según la planificación.

Atenea medirá radiación en órbitas profundas, evaluará componentes espaciales, captará datos GPS y validará comunicaciones de largo alcance.

El rol argentino se dará en el marco de la misión Artemis II, cuyo lanzamiento está previsto para el 6 de febrero de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Se tratará del primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de cinco décadas, desde la misión Apolo 17 en 1972. La tripulación está integrada por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

Se sabe que en esta misión no está previsto un alunizaje. La nave Orion realizará un recorrido de aproximadamente 10 días, orbitando alrededor de la Luna y pasando por su cara oculta, lo que llevará a los astronautas a una distancia récord de 72.000 kilómetros de la Tierra, el punto más lejano jamás alcanzado por seres humanos. En ese trayecto se pondrán a prueba sistemas de soporte vital, navegación, comunicaciones y control, claves para futuras misiones del programa Artemis, que contempla el regreso sostenido del ser humano a la superficie lunar.

A partir del Ejecutivo destacaron que el despliegue de Atenea en este contexto implica cumplir con los estándares de calidad y confiabilidad más exigentes del mundo en materia aeroespacial. En el comunicado oficial, la gestión de Milei sostuvo que la selección del satélite argentino responde a las capacidades técnicas y operativas del país, desatacó el portal de Perfil.

El anuncio también fue celebrado por el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, quien destacó el alcance simbólico y técnico de la misión: “En las próximas semanas, Argentina será parte de un hecho histórico. ATENEA, un microsatélite argentino, viajará a bordo de la misión Artemis II de la NASA y llegará más lejos que cualquier satélite”.

Qué es Atenea, el proyecto que acompaña el regreso tripulado a la Luna

El proyecto Atenea es un microsatélite argentino de clase CubeSat 12U diseñado para operar en el espacio profundo como parte de la misión Artemis 2 de la NASA, que fue construido íntegramente en la Argentina y viajará como carga secundaria a bordo del cohete Space Launch System (SLS), el sistema de lanzamiento de mayor potencia.

Seguido a completar su integración en los sistemas de despliegue, la unidad se encuentra actualmente en los Estados Unidos a la espera de su lanzamiento, cuya primera ventana está programada para febrero de 2026, señaló el portal de Perfil.

Así, la misión se originó tras la aprobación del proyecto en diciembre de 2023 por parte de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Durante su desarrollo, el satélite cumplió con las etapas de diseño, construcción y verificación técnica requeridas para integrarse a una misión internacional. El proceso de integración final y la campaña de ensayos ambientales, necesarios para asegurar el funcionamiento del equipo ante las condiciones del lanzamiento, se llevaron a cabo en el Centro Espacial Teófilo Tabanera, ubicado en la provincia de Córdoba.

La nave Orion probará sistemas de soporte vital y navegación en una trayectoria de 10 días.

En esta misma línea, la participación argentina se concretó formalmente en mayo de 2025 con la firma de un acuerdo de cooperación entre la CONAE y la NASA. Este convenio se produjo luego de una invitación de la agencia estadounidense para incluir una carga útil argentina en la misión que llevará tripulación a la órbita lunar.