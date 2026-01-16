Temporada de verano en Entre Ríos: con carnavales, fiestas y deportes inicia la segunda mitad de enero

El Carnaval del País que se vive en Gualeguaychú es la nave insignia de la temporada de verano a nivel provincial.

Con el impulso de una primera quincena de enero que dejó indicadores positivos de ocupación y movimiento turístico, la provincia continúa desplegando a partir de este fin de semana una agenda diversa que se suma a las playas de río, termas y atractivos naturales.

Con carnavales, fiestas y deporte inicia la segunda mitad de enero en Entre Ríos

Tras una primera quincena de enero con resultados favorables para la actividad turística, con un promedio de ocupación del 70 por ciento, y alrededor de un millón de personas recorriendo y disfrutando los distintos destinos, Entre Ríos encara el inicio de la segunda mitad del mes con buenas expectativas. Para este fin de semana, la provincia despliega una agenda diversa de carnavales, fiestas populares y eventos deportivos que se complementa con la oferta permanente de playas de río, termas, parques acuáticos y aéreos, naturaleza, cultura, gastronomía y servicios.

En ese marco, los carnavales vuelven a ocupar un lugar central en la agenda. Al carnaval de Gualeguaychú, Fiesta Nacional del Carnaval del País, que transita su tercera noche; y al Carnaval de Hasenkamp y al Corso de Gualeguay, que inauguraron edición el sábado pasado, se suman este fin de semana el carnaval Sentí la Pasión, de Santa Elena; el Carnaval de Encuentros, de Villaguay; el Carnaval de Caseros; y los corsos de Colón y Villa Clara. También los carnavales de Nogoyá que empiezan este sábado 17 en el corsódromo de Boulevard Sarmiento. Continuarán el 24 y 31 y 7, 14 y 15 de febrero. Mientras que los carnavales en Concordia comenzarán el 24 de enero, consignó la página web oficial del gobierno de Entre Ríos.

La invitación se completa con fiestas populares que convocan a públicos diversos y refuerzan el perfil festivo del verano entrerriano. La Fiesta Nacional de la Playa de Río comenzó el miércoles, en Concepción del Uruguay, con una propuesta orientada al público familiar y las presentaciones de Topa y Pim Pau para los más pequeños; continuó el jueves con una grilla dedicada al rock y el esperado show de Las Pelotas; y continuará convocando durante todo el fin de semana. Este viernes, el escenario será para la música tropical con Damas Gratis como número central, mientras que las noches de sábado y domingo estarán protagonizadas por La Joaqui y Luck Ra, destacó el portal oficial del gobierno entrerriano.

En la ruta de los azahares, microrregión Salto Grande, la Fiesta Nacional de la Sandía de Santa Ana propone conocer los secretos de la fruticultura y disfrutar de las actuaciones de Los Nocheros, Lucas Sugo y Monchito Merlo. En tanto, en la microrregión Lomadas y Humedales, la Fiesta Provincial de la Cerveza de Crespo reúne a vecinos y visitantes con su combinación de gastronomía típica, música y expresiones culturales; en Tierra de Palmares, Liebig despliega la Fiesta de la Identidad y el Patrimonio; y Arroyo Barú presenta el festival “Barú canta en enero”.

La cartelera entrerriana incluye asimismo espectáculos deportivos de nivel internacional como el Triatlón de La Paz, que durante el fin de semana pondrá en competencia a más de 1.000 triatletas, desde la categoría Pañales hasta la Senior, provenientes de 17 distritos argentinos y de cinco países americanos y un europeo.

Con propuestas para todos los gustos y edades, Entre Ríos continúa consolidándose como un destino integral de verano, donde la diversidad de experiencias, la cercanía y la hospitalidad se conjugan para potenciar la estadía en un territorio que ofrece opciones a lo largo y ancho del mapa durante toda la temporada.