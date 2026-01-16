Un turista oriundo de Paraná falleció en Brasil: la comunidad convoca a la solidaridad para su traslado

Imagen de archivo de la frontera Paso de los Libres para cruzar a Uruguayana, Brasil.

Un turista de Paraná falleció de manera repentina mientras se encontraba de vacaciones en Brasil junto a su familia. El hombre, identificado como Jonathan Jacob, tenía 46 años, y era taxista y cocinero.

El episodio ocurrió a pocos metros de cruzar la frontera, en la ciudad brasileña de Uruguayana. Jacob, quien viajaba para disfrutar de su descanso anual con sus seres queridos, comenzó a sentirse mal durante el trayecto. A pesar de ser trasladado de urgencia a un hospital de la zona, los médicos no pudieron salvarlo; un infarto fulminante terminó con su vida minutos más tarde.

Jacob era una persona muy querida y conocida en la capital entrerriana, no solo por su trayectoria como taxista, sino también por su rol como cocinero en la Escuela Primaria N° 21 “Juan Benjamín Terán”, una faceta que sus allegados recuerdan con cariño, tal como lo reflejan imágenes compartidas por su entorno, publicó el diario La Nación.

El comunicado de la Escuela es el siguiente

En medio de este doloroso momento, la familia enfrenta una difícil situación económica debido a los altos costos que implica el traslado del cuerpo desde el país vecino hasta Paraná. Por ello, iniciaron una colecta solidaria para poder darle el último adiós en su ciudad.

A través de las redes sociales, allegados y familiares difundieron un pedido solidario, apelando a la ayuda de quienes puedan brindar su aporte. La noticia causó conmoción entre los colegas taxistas y la comunidad educativa, quienes expresaron su apoyo a la familia en este difícil momento.