Viaje de León XIV a la Argentina: invitado sí… confirmado no… por ahora

A partir de un encuentro personal entre el cardenal Vicente Bokalic Iglic y el papa León XIV ocurrido en Roma en los últimos días, circuló el rumor acerca de una visita del papa Prevost al país que, según las versiones, podría concretarse en breve. A nivel institucional, en la Iglesia no existe por el momento ninguna confirmación de esa posibilidad que ni siquiera circula como trascendido entre los obispos.

Un encuentro privado entre el cardenal argentino Vicente Bokalic Iglic y el papa León XIV que se concretó en Roma con ocasión del reciente consistorio (7-8 de enero) de cardenales de la Iglesia Católica, dio lugar a un trascendido periodístico indicando que el pontífice le habría confirmado al arzobispo de Santiago del Estero su visita a la Argentina. La noticia resonó en muchos espacios eclesiásticos que ya habían reclamado antes una visita del papa Francisco que nunca se concretó y ahora esperan que el papa Robert Prevost confirme una gira por país, publicó el diario Página/12.

Sin embargo, una consulta sobre el particular hecha por el diario Página/12 a un vocero de alto nivel de la Conferencia Episcopal Argentina permitió confirmar que, si bien los obispos argentinos han reiterado en varias ocasiones la invitación para que León XIV visite el país, no existe por el momento ninguna confirmación de que ello pueda concretarse en breve plazo. El Papa aceptó la invitación y la incorporó a su agenda, pero el Vaticano no se ha pronunciado sobre el particular ni siquiera para establecer una fecha posible para la eventual visita.

En cuanto al diálogo –de aproximadamente media hora—entre el cardenal Bokalic y León XIV lo que se pudo conocer es que el arzobispo santiagueño le reiteró al Papa la invitación para que visite el país –de la misma manera que lo han hecho antes otros obispos argentinos—pero no recibió del pontífice más que agradecimiento por el gesto, la disposición a considerarlo, pero ningún compromiso al respecto.

Esta fue también la información que el propio cardenal Bokalic les transmitió a varios de sus colegas obispos que lo consultaron frente a los rumores que circularon tras el encuentro en Roma.

Algo similar a lo sucedido ahora con León XIV había ocurrido en varias ocasiones con Francisco. El papa argentino fue invitado a la Argentina por la Conferencia Episcopal y el propio presidente Javier Milei le extendió un convite después de asumir el poder. Pese a los rumores –que incluso especularon con fechas para el viaje— la visita de Jorge Bergoglio nunca se concretó. Los motivos por los cuales Francisco no volvió a su país después de ser elegido papa dieron lugar a muchas especulaciones, tanto de los espacios eclesiásticos como de los políticos. Bergoglio nunca dio una explicación sobre el particular, aunque siempre afirmó que estaba considerando la posibilidad y estudiando las probabilidades dentro de su cargada agenda de viajes, consignó el diario Página/12.

Lo que sí se sabe del diálogo entre León y el cardenal Bokalic es que el arzobispo santiagueño le pidió al papa que, para el caso de que el viaje a la Argentina se concrete, la diócesis de Santiago del Estero esté incluida en la gira. El 22 de julio de 2024 el papa Francisco le devolvió a Santiago del Estero la categoría de arquidiócesis primada del país por haber sido la primera sede episcopal de Argentina, creada por San Pío V en 1570, mucho antes que la de Buenos Aires.

Un viaje papal requiere de mucha preparación, tanto de la Iglesia como del gobierno nacional, dada la condición de jefe de Estado que reviste el pontífice además de su responsabilidad religiosa. También por lo que implica la logística que exigen los desplazamientos del papa y su comitiva hacia diferentes ciudades donde además se esperan concentraciones populares multitudinarias. Los preparativos de una gira de ese tipo se inician --habitualmente—hasta con seis meses de anticipación. Ni en la iglesia ni en el gobierno existe actualmente ni siquiera el rumor de que un evento de tamaña magnitud pueda ocurrir en el correr de este año y es muy poco probable que una visita papal se concrete en un año electoral como será el 2027 en la Argentina.

Un indicio más que apunta a descartar el viaje –al menos por el momento— es que se acaba de anunciar que el nuncio apostólico Mirosław Adamczyk (el embajador de la Santa Sede) ha terminado su misión en el país -donde arribó en 2020- para ser trasladado ahora a la sede diplomática del Vaticano en Albania.

Seguramente el viaje a la Argentina figura dentro de la agenda de viajes del papa León XIV. Porque ha sido invitado tanto por los obispos como por el gobierno. Pero, al menos por el momento, no hay confirmación del viaje ni tampoco una fecha tentativa para que ello ocurra.