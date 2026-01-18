Gualeguaychú: más de 18 mil personas vivieron la gran fiesta que fue la tercera noche del Carnaval del País

No todas las noches del Carnaval del País cumplen la misma función dentro del calendario. Algunas deslumbran por la sorpresa, otras confirman expectativas. La tercera jornada de la edición 2026, vivida este sábado 17 de enero en Gualeguaychú, se inscribe en otra categoría más silenciosa y, por eso mismo, más profunda: fue la noche en la que el Carnaval empezó a mirarse a sí mismo con conciencia de lo que es y de lo que pone en juego. Lejos del deslumbramiento inicial y todavía distante del vértigo del desenlace, el espectáculo ofreció una lectura madura, donde cada comparsa mostró no solo su propuesta artística, sino también su capacidad de sostenerla en el tiempo.

Con más de 18 mil personas en las tribunas, el Corsódromo “José Luis Gestro” volvió a latir como un espacio de encuentro colectivo. A las 22 horas, la voz emblemática de Silvio Solari anunció el orden de salida y recordó que el predio celebra 29 años cuando el 18 de enero de 1997 fue inaugurado gracias a una iniciativa impulsada por la intendencia de Daniel Irigoyen. No es un dato protocolar: es una clave de lectura. Porque lo que se vio en la pasarela fue, precisamente, el resultado de casi tres décadas de aprendizaje, inversión, errores, correcciones y crecimiento sostenido. Un carnaval que ya no improvisa, que se piensa a sí mismo como una obra compleja y que dialoga de igual a igual con los grandes espectáculos del mundo.

En esta tercera noche, el Carnaval del País dejó en claro que su fortaleza ya no reside únicamente en el impacto visual o en la magnitud de sus carrozas. El verdadero núcleo del espectáculo está en el diálogo entre las artes: música, danza, narrativa, vestuario, escenografía y puesta en escena articuladas con una coherencia que solo se logra con trabajo colectivo y planificación a largo plazo. Pero, también es clave la relación entre los clubes y el Estado, es decir, el diálogo entre lo público y lo privado.

Cada comparsa ofreció un universo propio, con identidad definida, y lo hizo sin estridencias innecesarias, apostando a la solidez más que al golpe inmediato.

Ese rasgo es el que distingue a esta edición. No se perciben propuestas apresuradas ni recursos forzados para captar la atención. Por el contrario, hay una sensación compartida de equilibrio, de madurez artística y de confianza en lo que se cuenta. El público, atento y participativo, acompañó ese clima con una escucha activa, celebrando los momentos de brillo, pero también valorando los matices, las transiciones y los silencios que hacen del carnaval un lenguaje escénico completo y también complejo.

La tercera noche no buscó consagraciones ni sentencias definitivas. Fue, más bien, una noche de confirmaciones íntimas: la certeza de que el Carnaval del País atraviesa una etapa de alto nivel sostenido; de que el Corsódromo -a 29 años de su creación-, sigue siendo una herramienta vigente y en expansión; y de que Gualeguaychú sostiene un modelo cultural singular, donde el espectáculo no se agota en sí mismo, sino que se proyecta en la educación, el deporte y la vida social de sus clubes.

Desde esa perspectiva, lo ocurrido en la pasarela no fue un simple desfile de comparsas, sino una muestra palpable de un proyecto colectivo que se renueva sin perder memoria. Una noche que no gritó, pero dijo mucho. El Corsódromo volvió a encenderse como un gran corazón colectivo en esta edición 2026 esta vez como Fiesta Nacional.

El desfile

La noche comenzó con Marí Marí, del Club Central Entrerriano, dirigida por Gregorio Farina, que propone este año el tema “Genios”. La comparsa Rojinegra fue la encargada de abrir la pasarela y, fiel a su historia, renovó su diálogo directo con el público, que respondió con una aclamación casi unánime. El despliegue de fantasía, elegancia y sofisticación se apoyó en carrozas imponentes y un vestuario de altísimo nivel, donde cada detalle parece pensado para provocar asombro. Marí Marí vuelve a mostrar su fortaleza tradicional: una búsqueda constante de excelencia estética, combinada con una lectura escénica que privilegia el impacto visual sin perder fluidez narrativa. La experiencia se vive como un gran fresco en movimiento, donde la técnica respalda a la emoción.

En segundo lugar, ingresó O’Bahía, del Club de Pescadores, bajo la dirección de Adrián Butteri, con “El pescador, el genio y las mil y una noches”. La comparsa propone una temática claramente narrada, que invita al espectador a acompañar un viaje onírico inspirado en relatos clásicos. Música y danza se amalgaman en una puesta tan envolvente como dinámica, donde cada cuadro suma sentido al relato general. O’Bahía apela a la magia del cuento tradicional, pero logra algo más: conectar esa fantasía con la calidez de su identidad barrial, generando un clima cercano que sostiene la emoción y el ritmo. La propuesta encuentra equilibrio entre lo narrativo y lo festivo, y confirma su crecimiento sostenido en el diálogo entre escena y público.

La tercera en salir fue Papelitos, del Club Juventud Unida, dirigida por Juane Villagra. La última campeona presenta “Vivos”, una propuesta vibrante, atravesada por una estética que dialoga permanentemente entre la nostalgia y el presente. Papelitos vuelve a confirmar su capacidad de reinventarse, apostando a una impronta audaz e intrépida. En esta edición, la comparsa explora nuevos lenguajes visuales y coreográficos, con una energía que se siente constante a lo largo del recorrido. Si bien aún parece estar en la búsqueda de una conexión plena con el espíritu carnavalero que la llevó a ser tetracampeona, su propuesta mantiene un alto nivel artístico y deja en claro que sigue siendo una contendiente fuerte en la competencia.

El cierre de la noche quedó en manos de Ará Yeví, del Club Tiro Federal, dirigida por Guillermo Carabajal, con su tema “La resistencia”. El título no remite a obstinación, sino a firmeza y a entereza, y esa idea atraviesa toda la puesta. Al igual que el año pasado, Ará Yeví sorprende gratamente con una propuesta de fuerte contenido simbólico, que pone en valor identidades culturales necesarias para los tiempos que se viven. El despliegue a lo largo de la pasarela es sólido y coherente, sosteniendo una narrativa atravesada por la lucha, la identidad y la persistencia. El trabajo coreográfico aporta precisión y una dinámica envolvente, que permite apreciar mejor una paleta visual donde conviven el dramatismo y la potencia expresiva. Ará Yeví demuestra, una vez más, que es posible conjugar mensaje y espectáculo con la contundencia de la estética carnavalera.

Uno de los datos más elocuentes que dejó la tercera noche del Carnaval del País es la sensación de paridad real entre las comparsas. No se trata de afirmar que “todas estuvieron bien”, una fórmula cómoda pero vacía. Se trata de algo más complejo y, a la vez, más desafiante: ninguna logró sacar una ventaja clara sobre las demás. Cada una destacó en dimensiones distintas del espectáculo -narrativa, despliegue visual, trabajo coreográfico, identidad simbólica o conexión emocional con el público- y esa diversidad de fortalezas impide establecer jerarquías definitivas. El campeonato, lejos de encaminarse prematuramente, se vuelve verdaderamente abierto. No hay una comparsa dominante ni una propuesta rezagada; hay, en cambio, cuatro universos artísticos sólidos, con argumentos propios, que obligan a mirar el desarrollo del Carnaval como un proceso y no como una suma de noches aisladas. Esa paridad, lejos de debilitar la competencia, la enriquece y eleva el nivel general del espectáculo.

29 años del Corsódromo e infraestructura

Un párrafo aparte merece el aniversario número 29 del Corsódromo, una obra que marcó un antes y un después en la historia del Carnaval del País. Desde su inauguración en 1997, el predio permitió profesionalizar el espectáculo, mejorar las condiciones técnicas y ofrecer una experiencia acorde a un evento de escala internacional. El Corsódromo no es solo una infraestructura: es un símbolo de una política cultural sostenida en el tiempo, que transformó al carnaval en una marca identitaria de Gualeguaychú y en un motor de desarrollo cultural, educativo, turístico y económico.

Ese desarrollo no sería posible sin el rol central de los clubes. Un aspecto distintivo -y profundamente valioso- del Carnaval del País es que gran parte de lo recaudado se destina a sostener proyectos educativos desde el nivel inicial hasta el terciario, pasando por el primario y el secundario; además de disciplinas deportivas, artísticas y sociales. Esta lógica solidaria y comunitaria no se replica en otras localidades del país y explica, en buena medida, la fortaleza del modelo gualeguaychuense. El carnaval no es un fin en sí mismo: es una herramienta que sostiene instituciones, forma personas y fortalece el entramado social.

En materia de infraestructura, el Corsódromo mostró en esta tercera noche mejoras significativas. El público pudo acceder por primera vez al renovado sector Pullman Oeste, y se estima que para la cuarta noche quedará habilitada la nueva tribuna de hormigón premoldeado, una obra afrontada con recursos municipales. Gestión tras gestión municipal, con avances y dificultades de cada intendente de turno, el predio crece de manera progresiva, ofreciendo mayor seguridad y comodidad para disfrutar del espectáculo a cielo abierto más convocante del verano argentino. En ese marco, también fue notorio el recambio de la luminaria de la pasarela, que permitió apreciar con mejor calidad cada detalle de las comparsas.

El calendario

El Carnaval del País continuará los sábados 24 y 31 de enero; 7, 14, 21 y 28 de febrero más el fin de semana largo de Carnaval (15 y 16 de febrero).

Las entradas y ubicaciones pueden adquirirse en forma presencial en la boletería del Corsódromo de miércoles a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, los sábados de 9 a al cierre en horario corrido.

También pueden comprarse tickets y ubicaciones en www.allaccess.com.ar (enlace también disponible en la página oficial)

Los residentes en el Departamento Gualeguaychú cuentan con el beneficio del 50% de descuento en el valor de la entrada general, siempre y cuando sea adquirida en forma presencial presentando DNI que acredite el domicilio. Dicho beneficio no es válido para las noches del fin de semana largo de Carnaval.

Finalmente, merece reconocimiento el trabajo del área de Prensa, dirigida por Diego Hilt Quiroz junto a Juan Gabriel Núñez Martínez y Laura Lopardo Fava, quienes facilitan una cobertura periodística cada vez más profesional y más exigente. En esta tercera noche se destacó la presencia del director teatral, bailarín y coreógrafo Aníbal Pachano, además de numerosos medios nacionales e internacionales.

Con tres noches cumplidas, el Carnaval del País 2026 avanza con la certeza de una competencia abierta y de un nivel artístico parejo. Cada comparsa tiene argumentos sólidos para soñar con la consagración. Y esa paridad, lejos de diluir la fiesta, la engrandece: porque cuando todas pueden ganar, gana el carnaval.

