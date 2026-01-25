Nogoyá celebró otra noche de carnaval 2026

Este sábado por la noche, la vicegobernadora de la provincia, Alicia Aluani, estuvo presente en el carnaval en Nogoyá junto al intendente Bernardo Schneider y la viceintendente Desireé Peñaloza. Participaron, además, el senador departamental Rafael Cavagna; la coordinadora de Cultura y Turismo municipal, Karina Clementin; funcionarios e invitados especiales.

La vicegobernadora Alicia Aluani presenció el carnaval de Nogoyá.

Aluani expresó su emoción por estar presente en esta celebración estival: “Sabemos los que significa el esfuerzo de todas las familias que componen y hacen posible el Carnaval en nuestra ciudad”. En ese sentido, manifestó la importancia de acompañar y visibilizar este tipo de eventos “que son parte de nuestra cultura, de nuestra identidad y también porque mueven la economía local”.

Además, la vicegobernadora remarcó “el entusiasmo que le ponen particularmente los nogoyaenses” al Carnaval y destacó el trabajo hecho por la Municipalidad y la comunidad local: “Hay que valorar el esfuerzo que se hace para poder llevar adelante esta hermosa fiesta, que a pesar de la situación económica, cada año crece mucho más”.

Por su parte, el intendente Schneider destacó la presencia de la vicegobernadora Aluani y celebró la gran convocatoria en esta nueva edición del Carnaval: “La verdad que desde la Municipalidad estamos muy contentos. La primera noche fue un éxito con más de 7.000 personas y esta segunda también, con un buen marco de público”.

Luego, agradeció “a los hacedores de los carnavales, con ellos los que trabajan todo el año para que todos disfrutemos en enero y en febrero de estos corsos que vienen creciendo, y que desde la Municipalidad los acompañas y empujamos para que año a año vayan floreciendo”.