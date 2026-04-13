Desde este lunes y por tiempo indeterminado paran médicos del PAMI: rechazan los $ 2.100 por consulta

Crece el malestar entre los profesionales de la medicina luego de que la obra social de los jubilados anunciara una fuerte reducción en los pagos a los médicos de cabecera.

En concreto, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) abonará 2.100 pesos por consulta, monto que equivale a la mitad de lo que estaba abonando con demoras.

Los médicos de cabecera resolvieron comenzar este lunes 13 de abril un paro nacional “hasta tener respuestas”, con el propósito de exigir “el cumplimiento de las condiciones acordadas y el respeto a nuestro trabajo”, expresaron.

En los mensajes que se han publicado en redes sociales, los profesionales piden “comprensión a los pacientes”.

En algunas zonas del país, los médicos anunciaron que desde este lunes cobrarán a los pacientes de PAMI un “arancel compensatorio” de 10 mil pesos. “Nos permitirá seguir brindando la atención, el tiempo y el compromiso que ustedes merecen”, explicaron.