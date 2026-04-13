Juegos Suramericanos de la Juventud: 10 entrerrianos será parte del torneo

El paranaense Agustín Asmú será uno de los entrerrianos presentes en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

Serán 10 entrerrianos que integrarán la delegación argentina que serán parte de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, certamen se desarrollará en Panamá, desde este lunes 13 al sábado 25 de abril.

Los atletas Panza Verde serán los siguientes: los concordienses Felipe Bond (Atletismo, 800 m.), Jonatan Pucheta (Atletismo, 800 m.) y Mía Yaya (Golf). Los paranaenses Agustín Asmú (Tenis de mesa) y Laureano Hopmeier (Natación).

Además, la federaense Lara Wallingre (Levantamiento de pesas), el uruguayense Lionel Galarza (Levantamiento de pesas), Joaquín Tonina, Villa del Rosario, (Tiro con arco), Carlos María Della Penna, de Gualeguaychú, (Tiro con arco) y el paceño Agustín Wendler (Triatlón).

Los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 reunirán a jóvenes atletas de entre 14 y 17 años de todo el continente en distintas disciplinas, consolidándose como una plataforma clave para el desarrollo deportivo en edades formativas.

La competencia no solo promueve el alto rendimiento, sino que también busca fortalecer valores como la inclusión, el intercambio cultural y la formación integral de los y las deportistas.

Argentina tendrá representación con 250 atletas de entre 14 y 17 años que competirán en los 23 deportes que incluye el calendario de competencias de los Juegos Suramericanos de la Juventud que reunirán a más de 2.000 participantes de 15 países

Además de esta competencia, el paranaense Agustín Asmu participará de la próxima edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, a celebrarse del 31 de octubre al 13 de noviembre. El entrerriano ocupará la única plaza destinada por el Comité Olímpico Internacional (COI) a la delegación argentina y fue oficializado por la Federación Argentina de Tenis de Mesa.