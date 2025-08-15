Detuvieron en el Túnel a uno de los sospechosos del robo a un hombre con discapacidad en Urdinarrian

Personal policial del puesto Túnel Subfluvial detuvo a un hombre de 36 años, oriundo de Santa Fe, sospechado de ser uno de los ladrones que asaltaron a una persona con discapacidad motriz en su casa de Urdinarrain. Recuperaron parte del dinero y secuestraron el auto que habían identificado.

El violento robo conmocionó a la localidad de Urdinarrain, donde un hombre de 77 años y con una discapacidad motriz fue asaltado en su propia casa. Los delincuentes, que se hicieron pasar por vendedores, lograron ingresar a la vivienda y robar una importante suma de dinero, pero la rápida acción policial permitió detener a uno de los implicados.

El hecho ocurrió el martes por la tarde, cuando una persona se presentó en el domicilio de la víctima, un hombre de 77 años, ofreciéndole elementos a la venta. Según las precisiones del subcomisario Hernán Cejas, “aparentemente esta persona ya había ido hacia su domicilio anteriormente en otra oportunidad”. En un momento de descuido, un segundo hombre encapuchado ingresó a la vivienda.

Ambos redujeron al hombre en el comedor y procedieron a robar de un cajón de la mesa una suma considerable de dinero. Se llevaron aproximadamente "2.000 dólares y 1 millón de pesos". El subcomisario Cejas señaló que el ladrón que ya conocía a la víctima "tenía información de dónde guardaba el dinero", lo que sugiere un hecho premeditado.

La investigación y la detención

Tras el asalto, la policía local inició una investigación que incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona. Se analizaron las grabaciones de videovigilancia de un vecino y del monitoreo policial, lo que permitió ubicar a los delincuentes en tiempo y lugar, e identificar el vehículo en el que se movilizaban: una camioneta Suran.

El vehículo, que tenía sus papeles radicados en Santa Fe, fue interceptado horas más tarde en el puesto de control del Túnel Subfluvial, cuando un conductor intentaba pasar hacia la provincia de Santa Fe. La persona al volante era un hombre de 36 años, oriundo de Rosario, en la vecina provincia.

Gracias al oficio emitido desde el Departamento de Gualeguaychú, el vehículo fue secuestrado y el conductor, el único ocupante en ese momento, fue requisado. En su poder se encontraron 400 dólares, 613.500 pesos argentinos y un teléfono celular. La fiscalía dispuso la detención del sospechoso, que quedó a disposición de la justicia.

El paradero de los cómplices

Aunque una parte del dinero fue recuperada y un sospechoso está detenido, el subcomisario Cejas indicó que el resto de los implicados aún no han sido localizados. “No tenemos con certeza dónde están”., afirmó. Las autoridades continúan trabajando para dar con el paradero de los demás involucrados en el robo.

Se estima que el robo no fue un hecho al azar, sino un acto planificado, probablemente motivado por el "exceso de confianza" de la víctima. El subcomisario explicó que, al haber entrado en ocasiones anteriores, los delincuentes pudieron haber observado el lugar donde la víctima guardaba sus ahorros.