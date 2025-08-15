Alertan por “un gran evento de lluvias en el centro de Argentina”, la próxima semana

Tras las actuales condiciones frías y estables, pronostican que “una importante ciclogénesis dejará tiempo adverso entre lunes y martes en las distintas provincias de la franja central del país”.

“Las condiciones meteorológicas continuarán mayormente estables por algunos días en la República Argentina”, indicó el meteorólogo, Christian Garavaglia, quien alertó sobre una “situación de tiempo adverso prevista para inicios de la próxima semana”, el cual “dejaría las precipitaciones más importantes de los últimos meses en la zona central del país”.

Pero no solamente las lluvias “serían el factor fundamental a considerar, sino también el fuerte viento, cuyo comportamiento irá evolucionando al compás de la profundización del centro de bajas presiones que se estará dando sobre las provincias centrales”.

Ciclogénesis de importante magnitud

“El inicio de la situación estará gatillado por la amplificación y profundización de un área de bajas presiones en su avance desde el Océano Pacífico hacia la costa sudamericana de Chile”, describió Garavaglia.

Esto provocará, “al cruzar la cordillera, la posibilidad de fuertes vientos y Zonda durante el domingo 17, y luego un desmejoramiento progresivo de las condiciones en la franja central del país a lo largo del lunes 18”.

Se prevé una jornada “con cielo cubierto y presencia de lluvias aisladas en las provincias cuyanas, como así también lluvias y tormentas aisladas afectando la parte central del país en la zona comprendida por La Pampa, Córdoba, sur de Santa Fe y Oeste de Buenos Aires”.

Martes, el día de mayor riesgo

Durante el lunes “no será aún una situación de mayor riesgo, pero las condiciones cambiarán para el martes 19, cuando se prevé a lo largo de la jornada el pico de la actividad de mal tiempo, asociado a la etapa más madura del proceso de la ciclogénesis, con la formación en superficie de un profundo centro de bajas presiones avanzando desde el centro del Litoral hacia el sudeste bonaerense”.

Los distintos modelos meteorológicos “concuerdan en simular un martes complejo en materia meteorológica en la mayor parte de las provincias centrales del país”.

El sector más probablemente comprometido será el centro y norte de Buenos Aires, el AMBA y el sur del Litoral, por lo que alcanzaría a Entre Ríos, en donde podrían presentarse fuertes tormentas en la primera mitad del día con lluvias moderadas a fuertes como riesgo principal.

Estas precipitaciones “continuarían de forma moderada en la segunda parte del día, dando como resultado posibles acumulaciones de más de 80 milímetros a lo largo de esta única jornada en el centro-este del país”.

Llegar a superar esta cantidad en 24 horas, “implicaría que en solo un día llovería más de lo que suele llover normalmente en esta región a lo largo de todo el mes de agosto”.

Habrá que sumar el factor viento, el cual “se intensificará conforme se profundice la baja presión, soplando alrededor de su centro con intensidades de 20 a 40 kilómetros por hora y ráfagas de 50 a 75 km/h”.

Fuente: Canal Once - Meteored