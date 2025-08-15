Robaron 2.000 dólares y un millón de pesos a un hombre de 77 años con discapacidad

Un hombre sufrió el robo de 2.000 dólares y un millón de pesos en su casa en Urdinarrain, Departamento Gualeguaychú. La víctima tiene 77 años y padece una discapacidad motriz, que le impide moverse con facilidad. Los atacantes eran dos e ingresaron a su casa.

Según se informó, pasadas las 19.20 del miércoles, la Policía de Urdinarrain recibió un llamado telefónico alertando sobre un hecho delictivo ocurrido en una vivienda ubicada en calle Urquiza 565.

Al llegar al lugar, el personal policial entrevistó al propietario, un hombre de 77 años con discapacidad motriz, quien relató que alrededor de las 18.30, tras un golpe en la puerta —que se encontraba sin medidas de seguridad— ingresó un individuo vestido de ropa oscura ofreciendo productos a la venta.

Minutos después, otro hombre encapuchado ingresó a la vivienda. Mientras la víctima permanecía en el comedor, este último le pidió que se apartara de la mesa y abrió un cajón, de donde sustrajo aproximadamente 2.000 dólares y un millón de pesos argentinos. De acuerdo a lo que se informó a Cristalurdi, luego de apoderarse del dinero, ambos delincuentes se retiraron caminando.

Según el testimonio del damnificado, en el domicilio suelen presentarse vendedores ambulantes y, al comprarles, él acostumbraba pagar dentro de la casa, por lo que estas personas podrían haber observado dónde guardaba el dinero.

La Policía revisó las cámaras de seguridad de vecinos y del sistema de monitoreo local, logrando identificar a los sospechosos y al vehículo en el que se movilizaban: un Volkswagen Suran gris con vidrios polarizados. El rodado fue visto saliendo de la ciudad minutos después del hecho, tomando la Ruta Provincial 20 hacia el norte, en dirección a Gilbert.

Gracias al sistema de lectores de patentes en los accesos, se confirmó el dominio del vehículo, cuyo titular reside en la provincia de Santa Fe, en la zona aledaña a Rosario. La Dirección de Prevención y Seguridad Vial, así como los puestos camineros de la provincia, fueron alertados. La investigación se encuentra a cargo de la fiscal auxiliar Emilse Rivolier.