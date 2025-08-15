Patronato celebra el Día del Niño: las mujeres ingresarán gratis este domingo

Patronato volverá a ser local en la Primera Nacional. El domingo, a las 16, el Rojinegro recibirá a Arsenal de Sarandí, por la fecha 27 de la Zona A, y buscará retomar la senda de la victoria. Para este partido, desde el área de prensa dela entidad paranaense se informó que existirá una promoción especial.

Es que, en el marco de los festejos por el Día del Niño, las mujeres podrán ingresar sin abonar entrada. El beneficio aplica tanto para socias y no socias, para los sectores popular que da a calle Grella y la preferencial sobre San Nicolás.

Desde la dirigencia del club recordaron que, desde el inicio del torneo, los niños ya acceden sin cargo a las tribunas Grella y San Nicolás. En esta oportunidad, se sumará el beneficio para las mujeres que los acompañen.