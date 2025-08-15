Un motociclista murió al ser embestido por un camión en la ruta provincial 1

El siniestro ocurrió este viernes a la mañana, a ocho kilómetros del ingreso a San José de Feliciano.

Un hombre que se desplazaba en moto perdió la vida de manera instantánea tras colisionar con un camión en la mañana de este viernes, sobre el kilómetro 94 de la ruta provincial 1, a unos ocho kilómetros del acceso a San José de Feliciano.

Según las primeras informaciones, el motociclista viajaba en una IMSA ROAD 125cc desde Feliciano hacia La Paz, mientras que el Iveco de la Cooperativa Agropecuaria La Paz circulaba en dirección opuesta. La fuerza del impacto provocó el fallecimiento en el lugar del conductor del rodado de menor porte.

Las autoridades policiales y personal de emergencias trabajaron en el sitio para asistir y realizar las pericias correspondientes, a fin de establecer las circunstancias del accidente, informó Canal Once.

Debido al fatal siniestro, se encuentran cortados ambos carriles de la ruta; y queda interrumpida la circulación, pero el tránsito se realiza por caminos vecinales.