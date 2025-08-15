Secuestran 50 kilos de marihuana que pasaban por Entre Ríos como encomienda

Gendarmería Nacional Argentina y la Justicia Federal de Concordia secuestraron unos 50 kilos de marihuana que eran transportados en una encomienda detectada en Entre Ríos y que tenía como destino una ciudad de la Patagonia a más de 2.000 kilómetros.

Según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, el procedimiento comenzó el 5 de agosto, cuando efectivos de la Agrupación V Entre Ríos detuvieron la marcha de un camión de transporte de encomiendas que había salido de Posadas, Misiones, y tenía como destino final la localidad bonaerense de Pablo Nogués.

Durante la inspección un can antinarcóticos detectó la presencia de estupefacientes y marcó un bulto de aproximadamente 50 kilos, que “fue remitido y dirigido a la misma persona, de siglas R.A.B.”

Bajo control judicial, comprobaron que el paquete contenía 128 envoltorios con una sustancia que al realizar las pruebas toxicológicas dio positivo para marihuana, con un peso total de 49,935 kilos.

Ante la magnitud del hallazgo, la jueza Federal de Concordia dispuso la aplicación de la técnica especial de “entrega vigilada”. Reemplazaron parcialmente la droga por una sustancia inocua y dejaron que el envío continuara su trayecto hasta el destino final: Comodoro Rivadavia (Chubut), a 2.200 kilómetros de la ciudad entrerriana.

Se mantuvo bajo vigilancia el recorrido de la encomienda hasta que, finalmente, se concretó la intervención final. Un hombre identificado como W.A.N. se presentó a retirar el paquete en la sucursal de la empresa de encomiendas en Comodoro Rivadavia, acompañado por dos mujeres. En ese momento, fue detenido por efectivos de Gendarmería.

Simultáneamente, se realizaron allanamientos en domicilios vinculados a los involucrados, donde se incautaron varios teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. Todo el material secuestrado será ahora peritado y analizado como parte de la investigación judicial en curso.