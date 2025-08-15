Turismo Nacional: Manuel Borgert tendrá su segunda experiencia en la Clase 2

Federico Luques convocó por segunda vez al entrerriano Manuel Borgert para disputar la tercera edición de La Carrera de los 200 Pilotos de Turismo Nacional Clase 2, a disputarse entre los días 5, 6 y 7 de septiembre en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez (Buenos Aires.

La dupla se destacó en la pasada edición de esta competencia, dado que el piloto entrerriano se ubicó en el tercer lugar de la prueba final de invitados ganada por Ignacio Fain, mientras que Federico Luques se ordenó en el cuarto puesto entre los pilotos titulares, logrando su mejor resultado en la pasada temporada a bordo del Toyota Yaris atendido por GR Competición.

“Junto a Federico Luques, a quien agradezco su invitación, estaré corriendo nuevamente en esta carrera tan importante; el año pasado corrí por primera vez en el TN, en esta carrera tan especial, y terminamos en el podio, lo cual abrió la posibilidad nuevamente de compartir en esta temporada con Federico el Toyota Yaris”, dijo el entrerriano.

“Desde aquella ocasión que no tengo experiencia con un auto de tracción delantera, por lo que tomaré seguramente las tandas del viernes para readaptarme a este tipo de vehículos”, expresó quien compite habitualmente en la categoría TC Mouras.