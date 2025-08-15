Javier Milei lanzó campaña en Buenos Aires: “Convirtieron la provincia en vergüenza nacional”

El jefe de Estado encabezó la presentación oficial de los principales candidatos de las ocho secciones electorales.

El Presidente Javier Milei se puso al frente de la campaña electoral de cara a las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Con un acto en el Club Atenas de La Plata, el jefe de Estado encabezó la presentación oficial de los principales candidatos de las ocho secciones electorales, quienes buscarán aumentar el número de representantes libertarios en la legislatura provincial.

El lema fue, como expuso la primera foto oficial, “kirchnerismo nunca más”, eje sobre el que giraron todos los discursos, con una particular vehemencia en la intervención final del jefe de Estado.

En el predio se hizo presente la militancia libertaria en pleno, para acompañar lo que el gobierno considera un paso clave para sostener el proyecto del Presidente con vistas a la segunda mitad de su gestión.

“Han convertido a la provincia de Buenos Aires en la vergüenza nacional”, afirmó el mandatario. “La calle es tierra de nadie, y literalmente de tierra porque el asfalto nunca llega”, sostuvo luego.

El jefe de Estado no se movió de sus críticas directas a las gestiones kirchneristas en la provincia de Buenos Aires, con especial énfasis en la seguridad.

“Con esta dejadez obtuvimos una provincia bañada en sangre. Convirtiendo el día a día de los bonaerenses en un suplicio de inseguridad y paranoia. Las estadísticas criminales de la provincia no paran de crecer, con La Matanza teniendo la tasa de homicidio más alta del país, casi 6 veces más alta que la de Rosario. El kirchnerismo es peor que el narcotraficante”, arengó.