Juan José Mendoza presentará virtualmente su libro "Los Archivos II"

El encuentro será de forma virtual el miércoles 20 de agosto a las 18:00. Se presentará Los Archivos II, obra coeditada por la Editorial Eduvim y Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos (EDUNER). Del encuentro participarán el autor, Juan José Mendoza, junto a Juan Pascual, Matías Armándola y Gustavo Martínez.

La presentación es organizada por la Facultad de Ciencias de la Educación y EDUNER, con la invitación de la Biblioteca Provincial de Entre Ríos.

Sobre el libro

Los archivos II, Lo que la literatura ilumina es una teoría de la cultura. De ninguna manera se lo podría considerar como una más de las tantas reflexiones que hay sobre la idea de archivo y el acto de archivar. Todo eso también lo tiene, pero la noción de archivo está ampliada aquí, aparece como el modelo de rastreo de una historia cultural compleja. Y aparece un abanico de situaciones que están tratadas, en primer lugar, con una gran escritura. El libro se sostiene con una escritura precisa, económicamente bella. Es el libro de un escritor si es que podemos sacar alguna conclusión de este raro y extraordinario libro (Horacio González, Editorial Eduvim).

Sobre el autor

Juan José Mendoza es escritor y crítico literario. Estudió filología en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y se doctoró en Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. También ha trabajado y estudiado en Estados Unidos y México, donde ha dictado conferencias y clases en la Universidad de Nueva York, la Universidad de Pensilvania, el Instituto Tecnológico de Monterrey, entre otras. Entre sus libros se encuentran El canon digital, la escuela y los libros en la cibercultura (2011), Escrituras past, tradiciones y futurismos del siglo 21 (2011), Diario de un bebedor de petróleo (2015), Internet, el último continente (2017). A raíz de sus trabajos en bibliotecas y fondos documentales, y especialmente a partir de su libro Los Archivos, papeles para la nación (2019) se lo considera parte del movimiento Archival Turn latinoamericano. Es miembro fundador de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales. Actualmente trabaja como docente en la Universidad Nacional de las Artes donde dicta clases en la Carrera de Artes de la Escritura.

La actividad será libre y gratuita y podrá seguirse a través de la plataforma Google Meet, en el siguiente enlace: https://meet.google.com/ywh-vsvv-gyg.