Maira Daiana Archain presenta una muestra en Gualeguaychú

El Antiguo Mercado y Vieja Terminal de Gualeguaychú inaugura una nueva propuesta de exhibición local que funcionará como una invitación abierta a recorrer lenguajes artísticos contemporáneos con marcado acento regional. La muestra de la artista gualeguaychense Maira Daiana Archain podrá visitarse del 15 al 31 de agosto en el Local N.º 7, con acceso por las calles Chalup y Bolívar.

La exhibición propone la lectura de la posibilidad de ver obras que combinan técnicas tradicionales como grafito, lápices de colores, pastel al óleo y grabad, y el riesgo estético de intervenir la superficie con detalles cosidos que alteran la textura de la imagen y desplazan al espectador de una lectura meramente decorativa hacia una experiencia de confrontación y reconocimiento.

El horario de visita será de lunes a viernes entre las 17:00 y las 22:00; los sábados y domingos, la muestra abrirá también por la mañana, de 10:00 a 13:00, y de 17:00 a 22:00.

El Antiguo Mercado y Vieja Terminal, recuperado en los últimos años como espacio de comercio y actividades culturales, funciona como un nodo de circulación de público que ya aloja ferias, talleres y presentaciones; su diseño de pasillos y locales permite a la obra instalarse en contacto directo con la vida cotidiana de la ciudad.

La artista, nacida en Gualeguaychú en 1991 y Técnica Superior en Artes Plásticas (Instituto Superior de Arte, egresada 2017), dirige desde hace ocho años el espacio Creativos Taller de Arte, donde dicta clases de dibujo, pintura, grabado y cerámica; esa doble condición de creadora y formadora atraviesa su producción y explica la voluntad pedagógica que suele aparecer en sus piezas, muchas de ellas nacidas sin boceto previo y desarrolladas "desde la emoción", como ella misma describe, una forma en que la imagen y el título brotan de manera orgánica en el proceso y el resultado busca generar sensaciones que comprometan la lectura del espectador.