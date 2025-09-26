El Club Náutico Paraná ultima detalles para festejar con una Regata Touring su 40ª Aniversario

Con motivo de su 40ª Aniversario, el Club Náutico Paraná (CNP) ultima detalles para una regata muy especial que unirá Villa Urquiza con la capital entrerriana. Del evento podrán participar palistas –mayores de 18 años, de ambas ramas– en Kayak 430, Kayak 450, Piraguas, Kayak Travesías Simples y Dobles, además de tablas de SUP y está previsto para el sábado 11 de octubre a las 15, por eso la subcomisión de canotaje del CNP está en plenos preparativos.

“Nos estamos preparando, ultimando detalles, buscando la señalización del río, del lugar, desde la villa hasta acá, contratando la ambulancia, armando todo para una fiesta, dado que el motivo del evento es el 40 aniversario del club y de ahí nació el interés por hacer este tipo de regata. Estamos consiguiendo todo para la seguridad y para el bienestar de la gente que venga a participar”, explicó uno de los entrenadores de la institución, Tomás Pollo Itria.

En palabras de la presidenta de la subcomisión de Canotaje, Mariela Reviriego, “la idea surgió en el marco del año de festejos que se están haciendo por los 40 años del club, más los 5 de Liga Naval”. Y explicó: “Nosotros ya tuvimos fecha de Campeonato Entrerriano, entonces justo se dio el marco y la oportunidad de hacer una regata. Nos pareció que la Villa Urquiza-Paraná, que en otro momento ya se había hecho, estaba bueno empezar a ponerla de vuelta en el calendario. La idea es que se pueda ya dejar fija y que una vez al año podamos organizarla desde el Club Náutico”.

El recorrido original es de aproximadamente 17 kilómetros, pero puede variar dependiendo de la altura del río. “La travesía consiste en unir la playa de Villa Urquiza con la playa del Club Náutico Paraná. La verdad que hemos tenido muy buenas respuestas y acompañamiento también de parte de la Municipalidad de Villa Urquiza y del Club de Villa Urquiza”, explicó Itria. “Vamos a pasar hasta la zona del puerto aproximadamente del Morro o Puerto Sánchez para pasar por el Thompson y finalizar en el club río arriba para que la competencia pueda ser vista también desde la playa del Thompson. Es un recorrido de 17 kilómetros aproximadamente y la idea, si la altura del río lo permite, es por dentro del Arroyo de las Conchillas”, completó.





La intención es partir desde la playa de Villa Urquiza, un poco más delante de la bajada de lanchas, hacia la playa del Club Náutico Paraná. Los participantes de la regata entrarán en el arroyo Las Conchillas hasta Tres Bocas, doblarán a la derecha y bajarán hasta la desembocadura del río por encima de Puerto Barrancas. Primero se pasará frente al CNP hasta la zona del morro de Puerto Sánchez y luego se retomará río arriba para finalizar en la playa del club.

“En caso de no poder realizarse por dentro en su totalidad, se marcará un recorrido desde Villa Urquiza a Paraná, sobre la margen izquierda de la costa río abajo y con boyas, para que nadie se separe de la costa y que el circuito sea similar para todos. Aparte, asegurándonos de no ingresar en el canal de navegación, sobre todo para garantizar la seguridad de los deportistas o personas que intervengan en la travesía”, explicó el entrenador.

Si bien habrá premios para quienes integren el podio de cada categoría, los organizadores pretenden que la regata “sea una fiesta” en el río Paraná. “Están las dos formas de correrla: se puede hacer como evento recreativo y se puede hacer como evento competitivo. Tanto los touring como las tablas de SUP van a tener sus dos categorías, categoría competitiva y categoría recreativa”, explicó Reviriego. “Principalmente queremos que sea una fiesta y quienes no quieran hacerla en carácter competitivo y lo quieren hacer en carácter recreativo también se va a asegurar y acompañar en el circuito. Por eso puede haber deportistas federados y deportistas no federados que pueden competir”, acotó Itria.

Dos condiciones fundamentales para poder inscribirse es ser mayor de edad y asistir con chaleco salvavidas, un requerimiento de seguridad que solicita Prefectura Naval Argentina. “Pueden participar todos los palistas, varones y mujeres, en botes simples, botes dobles o tablas de SUP, desde los 18 años en adelante, en Kayak 430, piraguas, travesías simples, travesías dobles, tablas, mayores o menores de cierta edad, con chaleco de salvavidas, obligatorio”, contó.

Según comentaron desde el CNP, más allá del aniversario, el evento será especial porque “es la primera vez” que organizarán una regata de touring. “Si bien esta disciplina está contemplada dentro del Campeonato Entrerriano, es la primera vez que tiene una fecha en particular solamente para esta disciplina, para la gente que baja al río no solo de forma competitiva, sino también de forma recreativa”, indicó Reviriego.

“En lo particular del club, la mayoría de la gente que lo practica son padres que en un primer momento acompañaron a sus hijos a correr, fecha del Campeonato Entrerriano, fecha del Campeonato Argentino, y decidieron subirse a los botes y ahora tienen un muy lindo grupo conformado. Se merecían ellos también esta fecha para celebrar su disciplina del canotaje que practican”, añadió la presidenta de la subcomisión de canotaje.





Si bien las inscripciones cierran el 6 de octubre, ya muchos de los interesados consultan las condiciones para participar, tanto a los mails de la organización como al Instagram que crearon desde la subcomisión para promocionar el evento. “Estamos muy acostumbrados a que normalmente las inscripciones siempre llegan sobre el cierre, o sea que hasta el día del cierre de las inscripciones no vamos a tener la certeza de la cantidad de gente que va a venir. Están hechas las invitaciones a todos los puntos del país”, contó Itria. La intención de la subcomisión de Canotaje del CNP es “tener el plazo suficiente” para los detalles organizativos. “Más que una regata y una competencia, es una travesía y es un festejo que hacemos, por lo tanto le hemos dado mucha importancia, sobre todo al tercer tiempo, a la camaradería, los vamos a estar esperando con frutas, con hidratación, con bebidas, con choripanes, va a haber cantina además, va a haber DJ, música”, amplió.

Otro de los servicios que ofrecerán es el traslado de todos los participantes a Villa Urquiza y sus respectivos botes. De esa manera podrán dejar sus vehículos y pertenencias en el Club Náutico Paraná, sin más preocupaciones que disfrutar de esta Regata histórica. “Cuando lleguen los estaremos esperando con su mesa de hidratación y después, durante la premiación, un tercer tiempo”, indicaron.

Por todo esto, Reviriego amplió la invitación para celebrar los 40 años del CNP: “A todos aquellos que les gusta el río, que les gusta recorrerlo tanto en tablas, en travesías, en piraguas, los esperamos. Queremos que sea una fiesta, queremos que ojalá el tiempo nos acompañe y que esta sea la primera de muchas regatas que se puedan organizar, porque si bien el club tiene muy visualizado el tema de los botes olímpicos, que son con los que se compiten y con los que los chicos llegan a correr mundiales, sudamericanos y panamericanos y demás, está la otra parte, la que le gusta el río, le gusta la recreación, y también, aunque tengan su costado competitivo, son todas las diferentes disciplinas que hay dentro de un mismo deporte, que es el canotaje”.