Santa Fe recibirá "Gaznápiro, un espectáculo simplón", de Federico Toobe

El espectáculo teatral "Gaznápiro, un espectáculo simplón" es una propuesta de la compañía santafesina Compañía Pictórica, que tendrá su función este viernes 24 de octubre, a las 21, en el Centro Cultural y Social El Birri, ubicado en avenida General López 3698. La obra está protagonizada por Federico Toobe, con dirección de Lucas Ruscitti.

La obra es una pieza que transita entre el humor y el aprendizaje, con un tono existencialista y un lenguaje teatral poético y absurdo. Su protagonista, un actor dramático, se vale del humor como herramienta para poner en escena la ternura, la fragilidad y la sorpresa que habitan en lo cotidiano. La obra plantea, entre líneas, un recordatorio hacia los adultos para no perder la sensibilidad ni la capacidad de asombro frente a la vida.

El personaje central, con su valija como compañera de viaje, recorre un mundo que oscila entre lo real y lo mágico. Desde esa perspectiva, el teatro se convierte en su refugio y su trinchera.

El trabajo artístico cuenta con fotografía de Victoria Campana y la participacióen creativa del equipo de Cía. Pictórica, grupo que se caracteriza por desarrollar obras con una mirada sobre la condición humana.

La función forma parte de la programación de los viernes teatrales en El Birri, un espacio de la ciudad de Santa Fe que impulsa proyectos culturales autogestivos de manera constante. Además del espectáculo, habrá servicio de buffet y barra para acompañar la velada.

La función se realizará bajo modalidad a la gorra con un aporte sugerido de $12.000. Las reservas pueden realizarse al número 3435163157.