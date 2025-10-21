Últimos días para inscribirse con puestos gastronómicos al Suena Rock Fest de Oro Verde

El sábado 1 de noviembre, a partir de las 19, el Predio Multieventos de Oro Verde (ubicado en la intersección de las calles Los Sauces y Los Tordos) será el escenario de una nueva edición del Suena Rock Fest, un encuentro musical que reunirá a destacadas bandas de la región.

El evento contará con la participación de grupos de renombre como El Cuarto, Avalancha, La Montrull, Rosario Smowing y Rompiendo Espejos, que serán los encargados de poner ritmo y sonido a la noche. La conducción estará a cargo de Pamela Penau.

Además de los shows musicales, el Suena Rock Fest ofrecerá una amplia propuesta gastronómica y espacios para el disfrute en familia o con amigos. En ese marco, la organización abrió la convocatoria para quienes deseen participar con puestos de comida, bebidas o productos relacionados con el universo del rock. Los interesados pueden enviar su solicitud al correo culturaov@gmail.com hasta el 24 de octubre inclusive. La invitación se extiende tanto a emprendedores locales como a productores y comerciantes que deseen ser parte de este evento.

Desde los canales oficiales del municipio, remarcaron que el objetivo de esta convocatoria es fortalecer y promover el trabajo de quienes, desde diferentes rubros, acompañan las actividades culturales de la ciudad.