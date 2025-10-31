Lucas González: César Cepeda irá a juicio por jurados, acusado de abusar de sus pequeñas sobrinas

César Roberto Cepeda irá a juicio por jurados, imputado por abusar de sus dos pequeñas sobrinas en Lucas González. La decisión de remitir la causa a juicio, bajo la evaluación de un jurado popular, se tomó hace pocos días. Pero la investigación, desde la denuncia inicial, lleva más de 5 años entre idas y vueltas, y una tarea prolífera del abogado defensor de Nogoyá, Walter Martínez.

Las niñas, hijas de A.N., tenían 3 y 6 años cuando sus padres denunciaron a Cepeda. Los abusos ocurrieron en la casa del acusado y su esposa, la hermana de la mamá de las niñas. En plena cuarentena por la pandemia, las nenas quedaban al cuidado de sus tíos mientras la mamá (separada del padre) cumplía con su horario laboral.

En 2022, el juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, decidió elevar a juicio la investigación penal preparatoria. Pero no previó un juicio por jurados, sino que la elevación fue a un juicio oral común. Esa decisión fue confirmada en instancias superiores. Pero el órgano penal más alto del Poder Judicial, el Superior Tribunal de Justicia (STJ), revirtió la elevación del juez Acosta. Fue por un pedido del defensor Martínez, para retrotraer las actuaciones y volver a remitir la investigación, pero esta vez a juicio por jurados.

Finalmente ocurrió. La jueza subrogante de Garantías de Nogoyá, María Gabriela Tepsich, remitió la causa a juicio por jurados. La noticia se conoció este jueves. El padre de las niñas, dijo a La Mañana Integral (Radio Integral Maciá): “Tenemos todas las pruebas y bien claro que fue él. Está todo dado para ir a juicio. Queremos que quede preso, pedimos 20 años de prisión. Esperemos que le den la mayor cantidad de años posibles. Sabemos que los abusadores no deberían reinsertarse en la sociedad porque lo vuelven a hacer. Así que esperamos que sea la condena más alta posible, así todos los niños tienen la tranquilidad y libertad porque tenemos un abusador menos en la calle”.

“Es cuestión de tiempo. Esto viene frenado por ellos, con todo para entorpecer y enlentecer. Pero estamos tranquilos, esperando el momento”, agregó A.N en declaraciones radiales. “Creo que cualquier persona que esté en el juicio, con todas las pruebas que hay, tiene que decidir positivamente por nosotros”.

Actualmente, Cepeda está con la libertad restringida. “Estaba con una domiciliaria blanda, tenía permiso para trabajar. Y sigue trabajando en Enersa Nogoyá, circulando. Está con restricciones. No puede acercarse a menos de 2.000 metros de nosotros y debe presentarse semanalmente en la comisaría más cercana. Yo no lo he visto más, pero mis padres sí se lo han cruzado. No tenemos dudas que es un degenerado y que puede hacerle pasar mal a otros chicos. Él nunca quiso contactarme para explicar nada. No hay forma de arreglar un abuso sexual”.

A.N. promovió un grupo de concientización y prevención del abuso sexual infantil en Lucas González y Nogoyá. Durante los primeros años organizó variadas actividades, pero el último tiempo se aplacó. “Mis hijas están más grandes y no quiero que estén todo el tiempo con esto. Pero lo sigo mucho en las redes sociales y cada vez que participo de una maratón o carrera, llevo la bandera en contra del abuso sexual. Siempre aparece gente que pasó por lo mismo, que nos contacta y es una forma de hacerles sentir que no están solos. Hay muchos casos, muy terribles. La idea es que se pueda hablar, decir por primera vez, sobrellevar, estar con alguien que los ayude realmente”, contó.