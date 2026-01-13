Un motociclista fue hallado sin vida en Avenida de las Américas e investigan cómo fue el accidente

Un hombre fue hallado sin vida en Avenida de las Américas de Paraná en horas de la madrugada de este martes. Con la presencia de la fiscal y de los peritos, se realizaron tareas para tartar de determinar cómo sucedió el siniestro vial del que no habría participado otro vehículo.

El hecho se registró alrededor de la 1, en la intersección de Avenida de las Américas y José Rodó, cuando una persona dio aviso acerca de que un hombre se encontraría sin vida sobre el asfalto, cerca de una moto de 110 cc. caída.

Acudieron al lugar efectivos de la comisaría sexta y de la División Bancaria, así como los Bomberos Voluntarios. Al llegar una ambulancia el personal de emergencias practica los primeros auxilios a la persona que estaba sobre la calle, pero ya era tarde y se confirmó su fallecimiento. Fue identificado como Silvio Nicolás Campos Dechanzi, de 38 años.

La fiscal de Delitos Complejos, Paola Farinó, ordenó que se comisione el médico de Policía y los peritos de la Policía Científica, quienes las correspondientes actuaciones de rigor.

Hasta el momento no hay certezas acerca de cómo sucedió el accidente de tránsito que le costó la vida al hombre, aunque se informó que no parecía que otro vehículo hubiese intervenido en el hecho trágico.