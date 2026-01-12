Un joven atacó a puñaladas a su padre en el camping Toma Vieja de Paraná

Un intento de parricidio se produjo en horas de la madrugada de este lunes en el camping Toma Vieja de la ciudad de Paraná. El joven agresor se encuentra detenido, mientras que su padre está internado en grave estado en el hospital San Martín.

Se informó a ANÁLISIS que el suceso se registró alrededor de la 1, en el camping ubicado en calle Blas Parera al final de la capital entrerriana, en medio de una fuerte discusión entre padre e hijo, ambos oriundos del barrio Gaucho Rivero, luego de una cena donde habían consumido bebidas alcohólicas.

Genaro Nahuel González, de 20 años, tomó una cuchilla de importantes dimensiones y atacó a Ramón Wenseslao González, de 45. Le provocó lesiones en la zona del tórax y en ambos brazos.

Tras el llamado a la Policía, llegó una ambulancia que traslado al herido al nosocomio, donde quedó internado en grave estado con hemoreumotórax derecho. Los médicos confirmaron que sufrió perforación del pulmón con sangrado interno. El hombre permanece con un tubo de drenaje.

Asimismo, el personal policial trasladó a el joven a la Alcaidía de Tribunales por disposición de la Fiscalía, que dio intervención a la Policía Científica, y a la División Homicidios. En el lugar del hecho, secuestraron una cuchilla con mango de madera y su hoja doblada, lo cual dimensiona la fuerza con la que el muchacho ejecutó la agresión.