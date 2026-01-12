Concordia: trabajadores en asamblea aseguraron que el municipio prevé privatizar la recolección de residuos

Trabajadores de la Municipalidad de Concordia movilizados, en alerta y en asamblea por el conflicto laboral que embarga a la gestión del intendente Francisco Azucé.

Los conflictos laborales no cesan en la Municipalidad de Concordia. A lo sucedido con el personal de Tránsito, ahora se suma que diferentes reparticiones municipales fueron escenarios de asambleas de trabajadores en las primeras horas de este lunes.

Según trascendió, la movida fue organizada por los gremios, a modo de reacción ante la caída de más de 140 contratos con aportes.

Leonardo Cracco, de la Unión Obreros y Empleados Municipales de Concordia (UOEMC) precisó que este lunes hubo asambleas en varios sectores: talleres, obras públicas, albañilería, vivero, tránsito y terminal. Mañana martes se sumarían las áreas de recolección, palacio, rentas y centro cívico.

Cracco describió que las actividades gremiales han sido seguidas de cerca por efectivos policiales: “Mucha presencia policial en todos los sectores. Cuatro o 5 patrulleros” en cada lugar, indicó para marcar la gravedad de la situación.

Privatización: “Ahora es cierto”

Un breve video que fuera enviado al portal “El Entre Ríos”, expone un pasaje de la asamblea llevada a cabo este lunes en el área de talleres.

En el diálogo, los trabajadores, ubicados en ronda, dan por confirmado -sin dar más explicaciones- que la actual gestión del intendente Francisco Azcué se apresta a privatizar el servicio que recoge la basura domiciliaria en los diferentes barrios de Concordia.

-Quieren privatizar. Se escuchaba ya hace rato, pero nadie venía y te decía nada –se escucha comentar a un trabajador municipal, a quien enseguida le responden.

-Es que no había nada cierto. Eran rumores…

-Ahora es cierto –agrega un tercero, mientras el resto respalda su afirmación.

Históricamente, el servicio de recolección de residuos en Concordia ha sido prestado de manera directa por la Municipalidad, con personal propio. Es más, años atrás, se llevaron adelante concursos para incorporar personal al área.

Otros servicios, en cambio, aunque regulados por el Estado municipal, han sido concesionados a empresas privadas y cooperativas. Uno de los casos más conocidos es el transporte urbano de pasajeros. El Estado establece los recorridos y condiciones y selecciona a los prestadores privados mediante licitaciones públicas.

También la limpieza de diversos sectores de la ciudad viene siendo derivada a terceros –lo que en los hechos constituye una privatización- desde hace años. En gestiones anteriores, lo mismo que en la actual, la Municipalidad ha contratado a empresas cooperativas, monotributistas y responsables inscriptos para que llevan a cabo el barrido de las calles, bajo responsabilidad y control municipal, consignó el portal El Entre Ríos.

Hay múltiples ejemplos de ciudades argentinas que han privatizado la recolección de residuos. Entre ellas, Tandil –una localidad valorada por algunos como un modelo de organización municipal a imitar- que en Julio de 2022 confió la tarea a la empresa Malvina Argentina SRL.