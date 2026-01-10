Mirtha Legrand se prepara para abrir la temporada televisiva en Mar del Plata

Este sábado, a las 21:30, Mirtha Legrand regresa a Mar del Plata para debutar con su icónico programa La noche de Mirtha, en lo que marcará el comienzo de su temporada 2026. En Telenoche, la diva de la televisión argentina compartió detalles sobre su preparación para este regreso tan esperado.

"Eran cuatro invitados amorosos y además hablaron mucho y bien, así que fue muy entretenido, y cantaron. Divinos, amorosos, cariñosos, cálidos, expresivos, hablaron. Así que pienso que va a ser un éxito", dijo La Chiqui cuando le consultaron desde TN sobre los primeros invitados a la mesaza de hoy, que son Joaquín y Lucía Galán, y Natalia y Soledad Pastorutti.

Consultada sobre qué significa para ella la ciudad de Mar del Plata, la conductora indicó: "Me encanta. Vengo desde que era chiquita, así que la adoro, es una ciudad que amo profundamente. Invito a la gente a que venga porque está realmente muy linda. Veraneen aquí, los argentinos tienen que veranear en Mar del Plata, en la Costa Atlántica".

"Lo paso muy bien, voy a los teatros, me gusta ver a mis colegas, no los critico, generalmente los elogio, si puedo les hago publicidad. En fin, colaboro en todo. Yo lo que quiero es que lo pasen bien, que el que venga a Mar del Plata lo pase bien, sea feliz y disfrute de estas playas maravillosas", enfatizó Mirtha.

Por último, le preguntaron sobre si hay alguna "figurita difícil" que se niegue a ir a su programa, o que sea complicado convencerla, sin embargo, para Legrand nada es imposible. "Vienen todos, todos vienen encantados. Así que han venido prácticamente todos. No hay figura difícil, a lo mejor en Buenos Aires, pero acá no, porque además todos necesitan publicidad, es lógico".