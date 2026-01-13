Básquet: Tomás de Rocamora alcanzó una trabajosa victoria en su casa

Tomás de Rocamora volvió a sonreír ante su gente, fue ante Villa Mitre de Bahía Blanca.

Tomás de Rocamora le ganó 83-75 a Villa Mitre de Bahía Blanca por la Conferencia Sur de La Liga Argentina de Básquetbol y logró su cuarto triunfo de la temporada. Los Rojos viajarán el próximo viernes a Rosario para enfrentar a Provincial.

El venezolano Correa fue uno de los mejores con 18 puntos y cuatro rebotes, mientras que Valentino Occhi terminó con 14 y siete respectivamente. En la visita, Harina logró un doble-doble 11 puntos y 11 tableros, además cinco pases gol.

Las acciones en el Paccagnella

En un juego que pareció tener controlado en el primer tiempo Rocamora terminó cerrándolo con lo justo más allá de los ocho puntos finales de diferencia. En el primer tiempo hubo mucha sincronía en el equipo de Juan Amato para irse arriba 25-10 con Maeso y Acevedo lastimando mucho en la pintura y aprovechando que su rival venía de jugar anoche en Colón.

En el segundo tramo el local siguió bien, fue ampliando la diferencia de a poco ante un elenco bahiense al que le costó bastante anotar. Un gran pasaje de Valentino Occhi fue suficiente para que el Rojo se siga despegando y cierre la primera mitad 43-27. Hasta ahí el mejor de la visita fue Alem con siete puntos.

Al regreso de vestuarios se armó otro partido, a puro triple. Lo inició Fede Harina con triple más bonus convertido, y después continuaron bombazos de Correa, Occhi y dos de Blanco. El partido quedó 51-45 aunque Rocamora se volvió a recuperar con triple de Correa y quedó adelante 60-49.

Villa Mitre, que no pudo contar con Franco Pennacchiotti por lesión, quemó las naves en el último cuarto y desde el manejo de Sahdi y el goleo de Lorca en la pintura puso en aprietos al local. En el momento más caliente de la noche el trámite quedó 60-59.

Por fortuna, esta vez el equipo no perdió la brújula, logró seguir adelante y en un contexto en el que ambos ingresaron a los últimos dos minutos y medio en penalización fue Tomás de Rocamora el que salió airoso. Las idas a la línea de Tomás Losada y Correa fueron decisivas para cerrar el juego.