Mario Pereyra encabezará una noche musical en Mirador

Este sábado 10 de enero, a partir de las 23:55, el cantante Mario Pereyra se presentará en Mirador, el espacio ubicado sobre las barrancas del río Paraná, en Blas Parera 4328, en la capital entrerriana. La propuesta consiste en un espectáculo en vivo destinado a mayores de 24 años, en el que actuará uno de los principales referentes de la cumbia santafesina con la participación de DJs invitados. La propuesta forma parte de la programación de verano del lugar y marca una de las primeras fechas musicales del año en la ciudad.

La noche contará con un escenario principal donde el artista desplegará un repertorio que recorre distintas etapas de su carrera, mientras que la musicalización posterior estará a cargo de DJs invitados, con el propósito de mantener la actividad hasta altas horas de la madrugada.

Sobre Mario Pereyra

Nació en Santo Tomé en 1964 y comenzó su vínculo con la música a los 14 años, cuando dio sus primeros pasos como cantante en el Grupo Vibración. Con el tiempo integró otras formaciones, entre ellas Amanecer Tropical y Los del Mar, hasta que en 1987 fue convocado para sumarse a Los del Palmar, una de las agrupaciones más distinguidas del género. Con ese grupo grabó su primer disco y permaneció durante doce años, y fue una etapa que resultó decisiva para su proyección artística dentro de la cumbia santafesina.

En 1999 inició su camino como solista bajo el nombre Mario Pereyra y su Banda, y en el año 2000 editó su primer trabajo discográfico, titulado El Aguante. Ese material se convirtió en uno de los primeros registros en vivo del género grabados en distintas ciudades, e incluyó canciones que alcanzaron amplia difusión, como Solo Heridas, Ámame, Mujer de la calle y Pensando en ella. La continuidad de ese proyecto se reflejó en abril de 2001 con la grabación de El Aguante Continúa, un segundo disco en vivo registrado en el estadio cubierto del Club Atlético Unión de Santa Fe, ante más de diez mil personas, con temas célebres del repertorio.

A lo largo de los años siguientes, tuvo una intensa actividad en escenarios de todo el país y sumó nuevas producciones discográficas, entre ellas El embrujo, editado en 2007; Una fuerte locura, de 2008; Porque el aguante es más fuerte, lanzado en 2010, y Un ancho de espada, publicado en 2012. Su trayectoria lo ubica como uno de los mayores referentes santafesinos del género.

Quedan las últimas entradas a la venta, a un valor de $15.000, disponibles en Passline.