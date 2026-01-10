El live-action de Enredados ya tiene a sus protagonistas

Teagan Croft y Milo Manheim fueron elegidos para interpretar a Rapunzel y Flynn Rider, respectivamente, en la nueva versión del largometraje animado estrenado en 2010. El proyecto, que había quedado momentáneamente en pausa, retoma así su avance con un elenco principal confirmado, aunque todavía sin fecha de estreno anunciada.

La película original de Enredados relataba la historia de Rapunzel, una joven princesa con una larga cabellera de origen mágico que vive aislada en una torre hasta que un ladrón llamado Flynn Rider la ayuda a escapar.

Con las voces de Mandy Moore y Zachary Levi en los papeles principales, el film recaudó más de 591 millones de dólares en la taquilla mundial y se consolidó como uno de los títulos más populares de la etapa reciente de Disney Animation.

A partir de su éxito, se produjeron el corto Enredados para siempre (2012) y Rapunzel: la serie, emitida por Disney Channel.

El live-action estará dirigido por Michael Gracey, realizador de The Greatest Showman y Better Man, mientras que el guion fue escrito por Jennifer Kaytin Robinson, conocida por trabajos como Do Revenge y Thor: Love and Thunder.

La producción estará a cargo de Kristin Burr, con experiencia previa en proyectos de Disney como Cruella y Freakier Friday, y contará con Lucy Kitada como productora ejecutiva. Por el momento, no se difundieron detalles sobre el inicio del rodaje ni sobre el calendario de estreno.

Teagan Croft es conocida principalmente por su papel de Rachel Roth, también llamada Raven, en la serie Titans, basada en los personajes de DC Comics.

La actriz participó en la producción desde 2018 hasta su cierre en 2023 y también protagonizó la película True Spirit, estrenada en Netflix, donde interpretó a la navegante australiana Jessica Watson.

Su incorporación a Enredados marca su primer protagónico en una producción cinematográfica de gran escala para Disney.

Por su parte, Milo Manheim cuenta con una trayectoria estrechamente ligada a la compañía, tras liderar la franquicia Zombies de Disney Channel, que tuvo varias entregas y consolidó su perfil como intérprete musical.

Además, el actor fue finalista de la temporada 27 de Dancing with the Stars y participó en producciones teatrales y televisivas, como la serie School Spirits. Es hijo de la actriz Camryn Manheim, ganadora de premios Emmy y Globo de Oro.

El proyecto de Enredados como live-action fue mencionado por primera vez a fines de 2024, pero su desarrollo se ralentizó en abril de este año tras el desempeño moderado en taquilla de Snow White, otra adaptación reciente del estudio.

Esta nueva versión se suma a una larga lista de remakes impulsados por Disney durante la última década, entre ellos El Rey León, La Bella y la Bestia, Aladdin, Mulan, Dumbo, La Sirenita, Blanca Nieves y Lilo & Stitch.

Esta última se convirtió en el primer estreno de 2025 en superar los mil millones de dólares de recaudación.

Con el elenco principal ya definido, el siguiente paso en el desarrollo de Enredados será la elección del personaje de Madre Gothel, la antagonista de la historia. En etapas previas del proyecto, el nombre de Scarlett Johansson había sido mencionado como posible candidata para ese rol, aunque no hubo confirmaciones oficiales.

