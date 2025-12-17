Susana Medina, los viajes fraguados y los gastos públicos de una campaña personal

Los choferes de la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina de Rizzo, gastaron más de 23 millones de pesos en los últimos años (algo así como 16 mil dólares, a valores de hoy) en viajes con autos oficiales, en especial en viajes a Capital Federal. La mayoría de esos trayectos fueron para realizar actividades vinculadas a la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), que presidiera hasta hace algunos pocos días y que no tenían nada que ver con su rol de vocal del Poder Judicial y para lo cual se le paga un sueldo mensual de 16 millones de pesos. “No utilicé el auto oficial de la Presidencia del STJ y lo dejé establecido en una nota enviada a la administración del cuerpo”, dijo Medina de Rizzo, en su primer descargo ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

En realidad, no utilizó el vehículo oficial de la Presidencia, sino otros del Superior Tribunal de Justicia, que son de la misma marca y modelo que el anterior mencionado y que fueron comprados en una licitación ordenada por Medina de Rizzo cuando llegó a la presidencia. Entre 2022 y 2024 hizo 25 viajes a Buenos Aires con chofer oficial, con gastos de combustible y viáticos pagos al conductor, además de numerosos trayectos a lugares del interior de la provincia. Hizo 8 viajes en 2022, pero en 2023 hizo casi un viaje por mes. En mayo de ese año hizo 4 viajes en el mes, y 3 viajes en diciembre. Y en el 2024 hizo 6 trayectos en coche oficial hacia CABA. En mayo, hubo dos viajes con 5 días de distancia y en junio, 2 viajes con 8 días de separación. Todo esto, además de las reiteradas ausencias que tuvo en esos años. Recordemos que entre enero de 2016 y el 30 de julio de 2025, la vocal en cuestión se ausentó 668 días del Poder Judicial entrerriano. Algunos días podían estar justificados, pero la gran mayoría no. Es decir que siempre trabajó no más del 50 por ciento de los días del calendario anual judicial.

Toda esta información sobre los gastos de los choferes oficiales de Susana Medina llegó a ANÁLISIS en horas de la tarde del miércoles, después de un pedido de acceso a la información pública presentado al STJ el 27 de noviembre. Y al cruzar la información aportada con otros datos de páginas webs (lo que incluía el sitio oficial judicial y la de AMJA), nos encontramos con varias particularidades entre 2022 y 2024, por tomar fechas donde más viajes realizó en los últimos tiempos. Recordemos que, en febrero de 2022, Medina asumió como presidenta del STJ.

Algunos casos a mencionar:

-El 30 de marzo de 2022 viajó a Buenos Aires como representante de la AMJA, a una reunión en la Embajada de Estados Unidos. Puso en los motivos de su viaje “motivos inherentes a la Vocalía”. Y no era así.

-El 30 de junio de ese año, viajó de nuevo en auto oficial y la vocal fue con viáticos pagos, porque había en Buenos Aires un encuentro de profesores de derecho constitucional. Fue de nuevo como representante de AMJA y no como vocal. En los fundamentos de su viaje puso otra vez, no obstante, “motivos inherentes a la Vocalía”.

-Ya en 2023 (donde estuvo 21 días en Buenos Aires, en 11 viajes realizados), hizo varias actividades que no tenían nada que ver con el STJ.

-En mayo se hizo llevar y buscar de Ezeiza, después de participar de un encuentro internacional de mujeres en Marruecos, donde fue en su carácter de presidenta de AMJA. El chofer cobró viáticos por ambos viajes y se pagaron los gastos de nafta desde la administración del alto cuerpo.

-El 9 de julio, día de la Independencia y feriado nacional, se hizo llevar en auto oficial a Buenos Aires. Al día siguiente empezaba la feria judicial en Entre Ríos. No hubo ningún acto oficial ni actividades de AMJA. Quedó claro que la vocal se fue de vacaciones y partía desde alguno de los aeropuertos.

-El 6 de septiembre viajó a Capital Federal, también con viáticos, hasta el aeropuerto Jorge Newbery. Y desde allí partió en avión hacia Mendoza, al encuentro nacional de AMJA. En los fundamentos de su salida puso “capacitación” como vocal del STJ. Y no era así.

-El 29 de noviembre de 2023 volvió a viajar a Buenos Aires en auto oficial y regresó el 1 de diciembre. En los fundamentos asentó: “Reunión de comisión directiva de La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales” (JUFEJUS) y se hizo abonar viáticos del STJ. El tema fue que la reunión mensual de la mencionada comisión no era en Buenos Aires sino en San Miguel de Tucumán, 6 días después. Y ella no estaba en la mencionada comisión directiva. O sea que faltó a la verdad. En realidad, Susana Medina participó ese 1 de diciembre de las actividades por los 30 años de AMJA, en el teatro Colón, encuentro del que participó el mismísimo gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

-Ya en 2024, el 8 de mayo viajó en coche oficial a Buenos Aires para reunirse con la vicepresidenta Victoria Villarruel, senadoras nacionales libertarias y juezas de la AMJA. Fue como titular de la entidad de las juezas mujeres y ya postulándose para un lugar en la Corte Suprema. No fue como vocal del STJ.

-El 3 de junio viajó a Buenos Aires para participar del ciclo de diálogos interinstitucionales en el Congreso de la Nación, organizado por AMJA. Fue en vehículo y con chofer oficial. Tampoco fue como vocal del STJ. Regresó al día siguiente.

-El 11 de septiembre viajó con su chofer oficial rumbo a Catamarca, al Congreso Nacional de Capacitación judicial, como presidenta de AMJA. Retornaron el 13 de septiembre. El STJ tuvo que erogar 620.714 pesos, entre nafta y viáticos, por una actividad personal de Medina. No fue como vocal.

Queda claro que la jueza del STJ ha faltado a la verdad de numerosas oportunidades. Y lo hemos demostrado con documentación obrante en la propia administración del alto cuerpo. No hubo relato, ni especulaciones. Fueron datos crudos y concretos, que constan en las planillas oficiales del alto cuerpo. El desenlace de este proceso será una prueba de fuego para las instituciones entrerrianas y un termómetro de la voluntad política de sancionar conductas que, según los denunciantes y las pruebas documentales, configuran un grave abandono de funciones y una indolencia incompatible con la responsabilidad propia de cualquier juez, y particularmente de un integrante del máximo tribunal provincial.

Todo está en manos de los legisladores y gobernantes. Si no fallan acorde a lo que establecen las leyes, las resoluciones, los reglamentos, la Constitución, después no hablen de la preocupación de la sociedad, que cada vez les cree menos a nuestros dirigentes. Está en cada uno de ellos construir reglas de respeto y convivencia, en democracia. Los abusos de poder se pagan caro. Y en esta historia hubo demasiadas situaciones. Si no lo quieren ver, que cada uno se haga cargo luego de las secuelas y consecuencias.

(*) Este material fue compartido en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) del miércoles 17 de diciembre de 2025.