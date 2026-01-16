La DAIA reafirma su compromiso con la verdad y la justicia a 11 años de la muerte de Alberto Nisman

Nisman apareció muerto en su departamento en Puerto Madero el domingo 18 de enero del 2015.

A dos días de cumplirse 11 años de la muerte del ex fiscal Alberto Nisman, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) expresó que mantendrá su “nuestro compromiso inclaudicable con la verdad, la justicia y la memoria”.

Nisman apareció muerto en su departamento en Puerto Madero el domingo 18 de enero, un día antes de su exposición en la Cámara de Diputados donde iba a rechazar la firma del Memorándum con Irán sobre el atentado a la AMIA, consignó el portal de la agencia Noticias Argentinas.

“El crimen del fiscal no es un hecho del pasado ni una causa cerrada, es un episodio de extrema gravedad institucional”, expresó la DAIA.

La organización política de la colectividad judía publicó en la red social X que "a 11 años del asesinato del fiscal Alberto Nisman, reafirmamos nuestro compromiso inclaudicable con la verdad, la justicia y la memoria”, publicó la Daia en la red social X.

Agregó que “su asesinato ocurrido mientras investigada el atentado terrorista contra la AMIA-DAIA continúa siendo una herida abierta para la Repùblica Argentina”.

Señaló que “a lo largo de los años, la sociedad sigue aguardando respuestas claras y definitivas”.

“Recordar al fiscal Nisman es reafirmar el compromiso con la lucha contra la impunidad y honrar la memoria de las víctimas del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994”, destacó.

Con esta publicación, la DAIA busca recordar al fiscal de la causa AMIA y reafirmar su postura de que Nisman fue asesinado.