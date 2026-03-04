Para los próximos días pronostican nuevas lluvias y baja de temperaturas en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- prevé jornadas de lluvias y tormentas aisladas entre este jueves y viernes. Incluso, durante el fin de semana se anticipan posibles inestabilidades.

La nubosidad aumenta este miércoles por la tarde noche y no se descartan eventuales precipitaciones aisladas. En tanto, para este jueves crece la probabilidad de tormentas, con abundantes lluvias.

Para el viernes también se anuncian lluvias aisladas y chaparrones, con mejoramientos temporarios. En tanto, el sábado y domingo disminuyen las probabilidades, pero habrá nubes amenazantes.

Este fenómeno de inestabilidad en la provincia provocará un descenso térmico. El día más caluroso será este miércoles, con una máxima de 30 grados. En tanto, para este jueves, viernes, sábado y domingo, se indican entre 25 y 29 grados.