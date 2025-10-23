Cierre del oficialismo en Concordia: Frigerio pidió "afianzar el rumbo y no votar el pasado"

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó en Concordia el acto de cierre de campaña de la Alianza La Libertad Avanza. Ratificó el apoyo institucional a los candidatos legislativos nacionales de su espacio y puso en valor la unidad de las fuerzas que hoy gestionan la provincia y la Nación. “Es el momento de afianzar el rumbo e impedir de una vez y para siempre que el pasado vuelva a gobernar”, afirmó.

Según se informó en un comunicado, Frigerio destacó el “crisol de colores que hoy integran al radicalismo, el PRO y La Libertad Avanza (LLA), unidos con el convencimiento de que es prioritario apoyar al presidente y al gobierno nacional”.

El mandatario argumentó que “a la gestión nacional necesitamos que le vaya bien para que le vaya bien a cada uno de los entrerrianos”, e insistió en “la necesidad de afianzar la estabilidad macroeconómica, a pesar de las políticas dolorosas”.

Frigerio dirigió un llamado a los fiscales y a la militancia: les pidió “no aflojar en los pocos días que restan de campaña porque lo que está en juego es importante”.

“O seguimos adelante a pesar del esfuerzo, o tiramos por la borda todo ese sacrificio. Desde Entre Ríos se debe dar un ejemplo al país sobre el camino a seguir, dejando claro el norte que queremos”, sostuvo.

Frigerio identificó a la oposición como “el pasado” y la asoció “con la corrupción, las escuelas destruidas, los hospitales sin atención y los sueldos bajos de empleados públicos”. Luego, convocó: “Tenemos que impedir, de una vez y para siempre, que el pasado vuelva a gobernar”.

El gobernador aseguró finalmente que “el rumbo ya está fijado y que la provincia no se moverá del norte del trabajo, de la cultura, del esfuerzo, el nombre de la educación”.

El acto concluyó con un “llamado a la responsabilidad cívica, especialmente a las madres y abuelas, para concientizar sobre la importancia de la votación, ya que no da lo mismo ir a votar que no ir a votar”.

Voces de los candidatos

Joaquín Benegas Lynch, candidato a senador nacional, puso el foco en el rol del Congreso como garante de la transformación: “El Congreso es clave: El Ejecutivo propone, pero el Congreso dispone. La mayor parte del Congreso se ha dedicado a frenar la transformación”. Afirmó que la lucha es contra la “casta política, del peronismo que ha destruido a la Argentina”, y que el voto del 26 de octubre debe ser por representantes que defiendan al sector privado y garanticen que el Estado cumpla sus roles esenciales como justicia, seguridad y educación.

Por su parte, Andrés Laumann, candidato a diputado, celebró la unidad del espacio: “Esta Alianza está demostrando que tenemos las mismas ideas, el mismo destino, el mismo norte: profundizar el cambio en Entre Ríos de una vez por todas”. El candidato destacó que “Entre Ríos, es la ciudad más próspera que tiene la Argentina” y que la provincia tiene ganas de crecer, por lo que instó a “contagiar las ideas de la libertad para que todos los entrerrianos vayan a votar con conciencia.”

Darío Schneider, por su parte, apeló a la historia reciente de Concordia: “No podemos dar ninguna mínima chance a que el pasado que nos robó la provincia, que nos robó la educación, que nos robó las rutas, que nos robaron los hospitales, quieran volver hoy otra vez a gobernar esta provincia”, indicó el también candidato a diputado.