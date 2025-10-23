La Federación de Jubilados Provinciales abrió el Centro número 36 en María Grande

La Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales inauguró formalmente un nuevo Centro y Hogar de Tránsito, este martes, en María Grande. Se trata del número 36 en la provincia, en el que se realizarán diferentes actividades, brindarán asesoramiento y los federados podrán alojarse en las tres habitaciones disponibles.

En un acto del que participaron referentes de toda la comunidad incluso su intendente Héctor Solari se inauguró esta casa que alberga el Centro más joven de la provincia. Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales estuvo representada por el presidente Ercilio Aimone, la secretaria general María Angélica Hermosi, el vicepresidente Oscar Pirillo, integrantes de la Comisión Directiva, ex presidentes y referentes de otros Centros cercanos.

En su alocución el presidente de la Federación expresó: "Estamos orgullosos de abrir este nuevo espacio que van a disfrutar los jubilados y pensionados de nuestra provincia. Acá vamos a tener actividades, van a poder juntarse para pensar nuevos proyectos que apunten a mejorar la vejez de muchos de ellos".

Asimismo resaltó que "el aporte que hacen vuelve en esto, en servicios. Y eéste Centro es fruto del trabajo de sus pares y de un compromiso que tienen quienes los integran con los jubilados y con la comunidad".