Belgrano y Argentinos juegan la primera semifinal de la Copa Argentina

Lucas Zelarayán (Belgrano) será un factor clave en el duelo de este jueves.

Este jueves, el estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central será sede del partido por la primera semifinal de la Copa Argentina. Belgrano y Argentinos Juniors se medirán mano a mano para definir al primer clasificado a la definición del certamen.

El árbitro del juego será Yael Falcón Pérez, acompañado por los jueces asistentes Maximiliano Del Yesso y Juan Mamani. El cuarto árbitro del partido que podrá verse por la pantalla de TyC Sports será Yamil Possi.

Belgrano

El Pirata llegó a esta instancia luego de superar a Real Pilar (3-1), Defensores de Belgrano (3-2), Independiente (2-0) y Newell’s (3-1). De la mano de Ricardo Zielinski, el equipo ganó en solidez defensiva y comenzó a aprovechar de mejor forma el nivel de sus atacantes, con Lucas Zelarayán como principal eje de ataque.

En su última presentación, el Pirata obtuvo un gran triunfo ante Boca Juniors por 2-1 como visitante y está sexto en la tabla de la Zona A con 18 puntos. Se espera que en este partido, Zielinski apueste por una formación similar a la que venció al Xeneize en La Bombonera, con la presencia del entrerriano Leonardo Morales y el ex Patronato Gabriel Compagnucci. La única variante sería el ingreso de Franco Jara por Lucas Passerini.

Si es así, el equipo irá con: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Francisco González Metilli, Adrián Spörle; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara.

Argentinos

En su recorrido hasta esta instancia, el Bicho superó a Central Norte (3-0), Excursionistas (3-0), Aldosivi (2-1) y Lanús (1-0). Con Nicolás Diez, Argentinos buscó ser protagonista de todo lo que jugó y hasta el momento los resultados lo han acompañado.

En su última presentación por la Liga Profesional venció a Newell’s por 3-1 y con ese resultado escaló hasta la quinta colocación con 18 unidades. Es el mejor de los cinco equipos que tienen 18 puntos debido a la diferencia de gol.

Para este partido, Diez confiará en una formación similar a la que venció a la Lepra. De ser así, el equipo saltará al campo de juego con la presencia del ex Patronato Francisco Álvarez. Además presenta una duda en el mediocampo con la posible presencia de Lucas Gómez o Federico Fattori.

Si se inclina por el primero, saltará al campo de juego con: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Lucas Gómez, Gabriel Florentín; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel.