Tras asumir como ministro del Interior, Santilli llega a Paraná con anuncios para la producción

El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, llegará este miércoles a la tarde a Paraná en su primera visita oficial a una provincia argentina tras haber prestado juramento este martes en Casa Rosada. Desde 2022 que un titular de esa cartera nacional no viene a Entre Ríos en visita institucional. Habrá contacto con la prensa y se esperan anuncios para el sector productivo.

El presidente Javier Milei tomó juramento a Santilli este martes en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. En los días previos a asumir, el ahora funcionario comenzó con contactos con los gobernadores. Mantuvo reuniones en el Ministerio del Interior con los mandatarios de Chubut, Ignacio Torres; de Catamarca, Raúl Jalil; de San Juan, Marcelo Orrego, y de Córdoba, Martín Llaryora.

Un vínculo de dos décadas

Entre Ríos será la primera provincia que visite. En la Casa Gris destacan el gesto y recalcan que a Frigerio y a Santilli los une una amistad personal y un vínculo político de más de dos décadas.

Santilli y Frigerio, una vida política compartida.

Trascendió que ya mantuvieron conversaciones telefónicas en las que Santilli se mostró agradecido de poder contar con el acompañamiento de Frigerio, que fue titular del Ministerio del Interior en el gobierno de Mauricio Macri y seguramente será hombre de consulta acerca de lo que significa administrar la relación con las provincias.

Santilli estaba en Paraná cuando recibió el llamado de Milei para ofrecerle el cargo. Estaba en el autódromo, acompañando a su hijo que compite en el TC Pista.

Santilli a horas de ser ministro, con Boleas y Blanzaco en el autódromo.

Frigerio no estuvo en la carrera, pero sí el ministro de Economía, Fabián Boleas, que charló durante una hora con Santilli sin saber que estaba hablando con el futuro ministro del Interior.

“Tenemos un vínculo con el nuevo ministro de muchísimos años. Somos amigos de toda la vida, prácticamente, así que estoy muy contento con su designación como ministro en esta etapa”, expresó Frigerio este martes consultado por la prensa en una actividad oficial.

“Venimos hablando desde el primer momento. Estamos contentos de que seamos la primera provincia que visite y esperamos que esto sea el arranque de una etapa de mucho más diálogo y de generación de consensos que necesita la Argentina para salir adelante”, agregó.

Agenda con anuncios

La llegada de Santilli está programada para las 17 a Casa de Gobierno. Allí habrá una reunión con el gobernador y funcionarios y luego se desarrollará un contacto con la prensa.

En ese marco, se espera que el flamante ministro del Interior realice anuncios relacionados al sector productivo. Aunque no se informaron detalles, trascendió que tienen que ver con líneas de crédito para el sector.

También se espera que Frigerio aproveche la oportunidad para plantearle a Santilli la necesidad de acelerar el traspaso de la provincia del Palacio San José. Así lo mencionó el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, al término de la reunión de gabinete de este martes.

Tras la visita a Entre Ríos, Santilli viajará a Chaco, Mendoza y San Luis. El objetivo es estrechar vínculos con los mandatarios provinciales en busca de apoyo para la aprobación del Presupuesto 2026 y para la agenda de reformas que impulsa Milei.

Cabe mencionar que desde 2022 no llega a Entre Ríos un ministro del Interior. La última vez fue cuando estuvo en Concordia Eduardo de Pedro, titular de la cartera en la Presidencia de Alberto Fernández. De Pedro llegó para inaugurar obras de saneamiento del arroyo Manzores y fue recibido por el entonces gobernador Gustavo Bordet y el entonces intendente, Enrique Cresto.

Última visita de un ministro del Interior a la provincia: Wado de Pedro en Concordia en 2022.

Guillermo Francos no visitó la provincia durante su gestión como ministro del Interior del gobierno de Milei. Tampoco su sucesor, Lisandro Catalán, en su breve paso por la cartera.