Contratos caídos en Concordia: extrabajadores municipales se manifestaron en la tradicional Maratón de Reyes

Minutos antes de que se iniciara la Maratón de Reyes, extrabajadores cuyos contratos no fueron renovados en la Municipalidad de Concordia se manifestaron frente al público, los competidores y las autoridades presentes.

Con carteles que ilustraban su situación, trasladaron su reclamo durante el inicio de la competencia en calles San Lorenzo y Sarmiento.

Entre los carteles, podía leerse consignas como “el odio le ganó al hambre”, “nos dejaron sin trabajo y sin respuestas” y “queremos respuestas”.

Tiempo después de comenzar con la protesta, el grupo de manifestantes fue retirado del lugar por personal policial, que colaboró, además, para despejar el camino a los corredores antes de que comenzara la maratón.

Fuente: Diario Río Uruguay