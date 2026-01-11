Carnaval del País: la segunda noche reafirmó en Gualeguaychú la potencia cultural de una fiesta única

En la segunda noche del Carnaval del País 2026, Gualeguaychú confirmó -una vez más- que no se trata solo de un espectáculo: es un ritual colectivo, una ceremonia popular donde la ciudad se reconoce en el brillo, el ritmo y la pasión que brotan desde cada comparsa. Con un buen marco de público y una atmósfera cargada de expectativa, la Fiesta Nacional rindió homenaje a dos nombres entrañables de su historia reciente: Néstor Lapalma y Roberto Arakaki, artesanos fundamentales de esta construcción cultural que se renueva año tras año.

A las 22 en punto, como marca la liturgia carnavalera, la voz emblemática del Corsódromo, Silvio Solari, anunció el orden de salida. Fue señal esperada para una noche donde el color se volvió idioma y la música, territorio compartido. Desde las tribunas, más de 12 mil personas se dispusieron a dejarse llevar por esa experiencia sensorial que solo el Carnaval del País sabe ofrecer: un espectáculo teatral a cielo abierto que combina técnica, narrativa, danza y emoción popular.

Apertura

La apertura estuvo a cargo de Ará Yeví, del Club Tiro Federal, que presentó “La resistencia”, bajo la dirección de Guillermo Carabajal. Con una puesta de fuerte impronta simbólica, la comparsa desplegó una narrativa atravesada por la lucha, la identidad y la persistencia, apoyada en un trabajo coreográfico preciso y una paleta visual que alternó dramatismo y potencia expresiva. Ará Yeví volvió a demostrar su capacidad para conjugar mensaje y espectáculo sin perder contundencia rítmica.

Luego fue el turno de Marí Marí, del Club Central Entrerriano, que este año propone “Genios”, dirigida por Gregorio Farina. La comparsa histórica ofreció un despliegue de fantasía, elegancia y sofisticación, con carrozas imponentes y un vestuario que dialogó con el asombro. Marí Marí reafirmó su sello: la búsqueda constante de excelencia estética y una lectura escénica que apuesta al impacto visual sin resignar fluidez narrativa.

En tercer lugar, ingresó O’Bahía, del Club Pescadores, con “El pescador, el genio y las mil y una noches”, bajo la dirección de Adrián Butteri. La comparsa construyó un viaje onírico, inspirado en relatos clásicos, donde la música y la danza se amalgamaron en una puesta dinámica y envolvente. O’Bahía apeló a la magia del cuento clásico y a la calidez de su identidad barrial para sostener un relato que conectó con el público desde la emoción y el ritmo.

El cierre quedó a cargo de Papelitos, del Club Juventud Unida, que presentó “Vivos”, dirigida por Juane Villagra. Con una propuesta vibrante y contemporánea, la comparsa apostó a una estética potente, cargada de energía y mensajes que interpelan al presente. Papelitos volvió a confirmar su capacidad de reinventarse, sosteniendo una impronta joven y audaz que dialoga con las nuevas sensibilidades sin perder el ADN carnavalero.

La segunda noche del Carnaval del País también tuvo una fuerte proyección mediática. Como en cada jornada, el espectáculo fue transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube “Carnaval del País”, permitiendo que miles de personas, dentro y fuera del país, pudieran ser parte de esta celebración. A ello se sumó una amplia cobertura de medios locales, provinciales, nacionales e internacionales, que ratifican el lugar central que ocupa Gualeguaychú en el mapa cultural argentino.

¿Cómo sigue?

La Fiesta Nacional continuará todos los sábados de enero y febrero, y se extenderá durante el fin de semana largo de Carnaval, los días 14, 15 y 16 de febrero.

Las entradas y ubicaciones pueden adquirirse de manera presencial en la boletería del Corsódromo -de miércoles a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21, y los sábados desde las 9 hasta el cierre- o a través de la plataforma AllAccess.

Los residentes del Departamento Gualeguaychú cuentan con un beneficio del 50% de descuento en la entrada general, válido únicamente para compras presenciales y con el DNI que acredite domicilio, exceptuando las noches del fin de semana largo de Carnaval.

En cuanto a las entradas y ubicaciones para las personas que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán retirar su entrada, sin cargo, los jueves en la Boletería del Corsódromo de 9 a 13 y de 17 a 21. Es necesario presentar el certificado y en el caso de las personas con discapacidad motriz que acrediten acompañante, también tendrá acceso a una entrada sin costo. Si el CUD no consigna acompañante, en los casos de discapacidad motriz, el mismo abonará el 50% del valor de la entrada general. En los demás CUD, el o los acompañantes abonarán el valor completo de la entrada general. El retiro de los tickets se realiza en la semana previa a la noche elegida para asistir al Carnaval del País teniendo en cuenta que no se podrá concurrir al evento dos sábados consecutivos.

Sobre el acceso al predio, las personas con discapacidad motriz deberán hacerlo por el ingreso dispuesto sobre calle Maestra Piccini al Este (altura calle España) donde también podrán entrar en vehículo, aunque el rodado no podrá permanecer dentro del predio.

Aquellas personas con discapacidad que no residan en la ciudad, podrán comunicarse telefónicamente con Boletería para coordinar la reserva de entradas y ubicaciones. Los números son (3446) 237776 / 644455 / 225258, se resaltó desde el área de Prensa que coordina Diego Hilt Quiroz e integran Juan Gabriel Núñez Martínez y Laura Lopardo Fava

Así, el Carnaval del País sigue su curso, noche tras noche, consolidándose como una de las expresiones culturales más potentes de la Argentina y la nave insignia de la temporada turística de Entre Ríos. En cada noche, Gualeguaychú vuelve a narrarse a sí misma, celebrando la creatividad colectiva y el trabajo de todo un año. Y en el Corsódromo, el Carnaval derrama esa energía única que se enciende cuando la fiesta comienza y que se transmite como una memoria compartida durante toda la vida.

