Colón realizará este domingo una caravana náutica en contra de HIF Global y en defensa del río Uruguay

El pasado fin de semana, la comunidad de Colón volvió a expresarse públicamente en rechazo al proyecto de instalación de la planta industrial de HIF Global frente a las costas de la ciudad, y este domingo 18 de enero habrá una caravana náutica.

La convocatoria será este domingo 18 de enero a las 18, con salida desde el Espigón Norte, y contará con la participación del Aero Club Colón y la Escuela Municipal de Canotaje.

Durante el pasado fin de semana, la comunidad de Colón volvió a expresarse públicamente en rechazo al proyecto de instalación de la planta industrial de HIF Global frente a las costas de la ciudad, por el impacto ambiental, territorial y social que representa para toda la región. En la oportunidad, la Municipalidad de Colón acompañó el reclamo y ratificó su posición firme en defensa del ambiente, el territorio y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.

El fin de semana que viene se realizará una nueva propuesta de participación ciudadana: una Caravana Náutica con embarcaciones a remo, que buscará visibilizar el compromiso de la comunidad con el cuidado del río Uruguay y el entorno natural que caracteriza a la región.

La comunidad de Colón continúa impulsando acciones pacíficas y sostenidas en defensa del río Uruguay, ante la preocupación por los riesgos ambientales y sanitarios asociados al proyecto de HIF Global, y reafirma la importancia de que el reclamo ciudadano sea escuchado y respetado.

Acciones comunitarias en defensa del ambiente

Durante el fin de semana anterior se llevaron adelante distintas manifestaciones públicas con amplia participación de vecinos de Colón y localidades de la región, junto a organizaciones ambientales, asambleas ciudadanas y comunidades ribereñas. Entre las acciones, se destacó una nueva Caravana al Puente Internacional Artigas, donde se expresó de manera contundente el rechazo al proyecto de instalación de una refinería de combustibles sintéticos frente a las costas de la ciudad.

En ese marco, se difundió un comunicado consensuado por la comunidad de Tierra de Palmares, donde se plantean preocupaciones vinculadas al cumplimiento de compromisos asumidos en instancias diplomáticas previas, la necesidad de consideración del reclamo ciudadano y los posibles impactos del proyecto.

Acompañamiento institucional del Municipio

La Municipalidad de Colón acompañó las manifestaciones y sostuvo una postura clara en defensa del ambiente, el territorio y el desarrollo sustentable. En las acciones participaron autoridades locales, concejales de distintos bloques, integrantes de organizaciones ambientales y vecinos de la ciudad y la región.

Desde el municipio se remarcó la necesidad de que la voz de la comunidad sea escuchada y respetada, reafirmando el compromiso con la preservación del río Uruguay como un recurso natural esencial y un componente central de la identidad, el turismo y la calidad de vida de Colón y su región.

Caravana Náutica: convocatoria y detalles

Como continuidad de las acciones impulsadas por la comunidad, este domingo 18 de enero se realizará una Caravana Náutica en el río Uruguay, con embarcaciones a remo.

- Fecha: domingo 18 de enero

- Hora: 18:00

- Punto de encuentro y salida: Espigón Norte

- Participan: Aero Club Colón y la Escuela Municipal de Canotaje

La propuesta busca sumar participación ciudadana y visibilizar, desde el río, el compromiso colectivo con el cuidado del ambiente y el rechazo a iniciativas que puedan comprometer el ecosistema y el desarrollo sustentable de la región.