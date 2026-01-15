Gimena Bordet habló por primera vez tras el accidente: “Esto ha sido un gran milagro”

“Estamos convencidos de que esto ha sido un gran milagro y una de las pruebas más difíciles que nos ha tocado sobrellevar como familia”, expresó.

Gimena Bordet habló por primera vez tras el choque que protagonizó en Brasil junto a su esposo e intendente de Colón, José Luis Walser, y sus hijos. “Estamos convencidos de que esto ha sido un gran milagro y una de las pruebas más difíciles que nos ha tocado sobrellevar como familia”, expresó.

La esposa y secretaria privada del intendente volvió a Colón el fin de semana después de transcurrir 26 días en terapia intensiva. Walser regresó al municipio el lunes y este martes habló a los medios para completar información sobre el gravísimo accidente que sufrió la familia y dar explicaciones sobre el viaje que los llevó al sur brasileño.

En un video que se difundió este jueves, Bordet señaló: “No quería dejar de agradecer ya que hemos sentido muy cerca a toda la comunidad, a todos los vecinos, a todas las comunidades de fe que se han puesto en oración por mi salud y por la salud de mis hijos. Este video es para agradecerles de corazón todo lo que han ayudado con sus oraciones, a todos los médicos y enfermeros que han hecho posible que hoy esté en mi casa. A mi familia y la familia de José que han estado muy presentes y a los médicos con los que sigo el tratamiento acá, que son Luis Vera y Pablo Martínez, quienes me están asistiendo ya que debo seguir durante seis meses tomando medicación para terminar las fisuras que me quedan tanto en la cadera como en la pelvis”.

Se manifestó “inmensamente agradecida con toda la comunidad por todo el apoyo, las demostraciones de cariño, los mensajes que han hecho llegar”. “Estamos convencidos de que esto ha sido un gran milagro y una de las pruebas más difíciles que nos ha tocado sobrellevar como familia. Agradecerles y desearles el doble de lo que han pedido para mí. Que Dios los bendiga, cerró su mensaje.

Explicaciones de Walser

Según relató Walser, la mujer permaneció internada 26 días en terapia intensiva, gran parte de ese tiempo con asistencia respiratoria mecánica y en coma inducido.

“Tenía múltiples traumas, sangrado en el riñón, fracturas en la espalda, pelvis, sacro y en la cadera derecha, además de una gran contusión en el pulmón”, explicó el intendente. Señaló que el cuadro inicial fue extremadamente grave: “Sufrió un shock completo de los pulmones y no podía respirar por sí sola”, por lo que debió permanecer 15 días en coma inducido.

Durante las primeras jornadas, la evolución fue compleja. “Los primeros días solo habían sido de complicaciones”, indicó Walser, y precisó que Gimena sufrió una pulmonía, habitual en pacientes entubados, y posteriormente una infección pulmonar por una bacteria intrahospitalaria. En paralelo, otros parámetros comenzaron a estabilizarse lentamente: “Su presión y el azúcar en sangre se desbalancearon producto de toda la medicación, pero ese cuadro iba mejorando de a poco”.

El intendente relató que, junto al padre de Gimena, realizaban visitas de apenas media hora al mediodía y por la tarde, mientras él logró permanecer durante varios días hasta 20 horas diarias en la terapia intensiva.

Explicó una decisión médica clave: “El tiempo de respirador por la boca es limitado porque después genera secuelas en las cuerdas vocales y en la capacidad de tragar. Mi insistencia era que le pudieran hacer la traqueotomía, que permite retirar el respirador de manera controlada”.

Tras esa intervención, se produjo un cambio significativo en la evolución. “Una vez que le hicieron la traqueotomía comenzó una recuperación notoria, en un proceso que se llama destete del respirador”, detalló. El avance fue progresivo: “Primero pasaba seis horas sin respirador, después doce, después veinticuatro, hasta que logramos que pueda respirar sola. Después pudo hablar y comunicarse”. En paralelo, también se logró superar el cuadro de pulmonía.

Uno de los momentos más impactantes para la familia ocurrió ya entrado enero. “El 4 de enero me preguntó qué íbamos a hacer en las Fiestas y tuve que explicarle todo lo que había pasado. Fue muy shockeante”, confesó Walser.

El intendente destacó especialmente el sistema de salud brasileño y la atención recibida: “Desde el primer día en Torres no tuve que poner un solo centavo. Los hospitales forman parte del Sistema Único de Salud de Brasil y todo fue de manera gratuita”, agradeciendo también “al Estado de Brasil por la atención brindada”.

Actualmente, Gimena Bordet continúa con una larga recuperación física, acompañada por distintos profesionales. “Está trabajando para volver a pararse y sentarse. Es una mujer fuerte y va a seguir adelante”, afirmó Walser, quien también resaltó el acompañamiento familiar: “Nuestros hijos han tenido una valentía y una fortaleza que yo no he tenido en todo este tiempo”.