Paraná: reparan un caño y se verá afectado el servicio de agua en distintos puntos de la ciudad

El Municipio de Paraná informó que debido a la reparación de un caño se verá afectado el servicio de agua potable en el centro y algunos barrios de la ciudad. Se trata de un conducto de 150 milímetros en inmediaciones de calle Dean J. Álvarez y Jujuy, cerca de la planta de distribución ubicada en la zona del Cristo Redentor.

Se informó que los trabajos se estirarán hasta las horas del mediodía de este jueves y se recomienda a los vecinos afectados el uso racional del servicio hasta tanto se reestablezca con normalidad.

Los barrios afectados por la obra son el centro de la ciudad como así también Hipódromo, San Martín, Rocamora, Paraná V y zonas aledañas. Según el parte municipal se podrá percibir baja presión en el servicio aunque no cortes totales del mismo. "Se recomienda a los usuarios de esas zonas mencionadas que adopten las previsiones correspondientes y realicen un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios de reservas, que ante estas circunstancias permite contar con el suministro para las actividades esenciales del hogar".

Además se informó que hasta que duren los trabajos habrá reducción de calzada y se afectará parcialmente el tránsito en la zona ya que se utiliza maquinaria pesada para desarrollar las tareas de reparación: "Se solicita a los automovilistas extremar cuidados al conducir por ese sector".