Tregua al conflicto por despidos en Concordia: el municipio llamó al diálogo y se suspenden medidas de fuerza

"Se llegó a un principio de acuerdo con el municipio para dar una tregua por 72 horas para ver si se puede llegar a un acuerdo en una gran cantidad de contratados y poder volverlos a reincorporar”, afirmó Pérez.

El secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, y el secretario de la Seccional Concordia, Pedro Pérez, confirmaron que “se dispuso una tregua” y se levantaron las medidas de fuerza luego de que el Ejecutivo municipal se contactara con los sindicatos para buscar una solución al conflicto por la caída de casi 140 contratos.

En una conferencia de prensa este jueves en Paraná, Muntes se manifestó “muy preocupado por la situación que estamos atravesando los trabajadores del Estado en todos los niveles, nacional, provincial y municipal; en este caso puntual analizando con la seccional de Concordia la realidad que tenemos de tantos despidos, 130 ahora y más de 100 antes de fin de año, con todo lo que significa perder el trabajo en este momento, y viendo cómo en conjunto nos vamos acompañando, ayudando en una realidad muy difícil”.

“Con los despedidos que tenemos en la provincia, los despedidos que tenemos en los municipios, en este caso puntual de Concordia, con lo que significa y lo que ha generado, estamos muy preocupados. Y hoy estamos analizando cómo trabajamos articuladamente, en conjunto, para hacerle entender a la patronal que hay que revertir esta situación. No se puede seguir cabalgando, destruyendo el Estado, destruyendo el empleo, y sin ir generando alternativas de dónde van a ir todas estas familias que se quedan sin su sustento”, planteó.

Por su parte, el secretario de la seccional Concordia de ATE, Pedro Pérez, confirmó que “son 130 compañeros en distintas reparticiones dentro de la Municipalidad de Concordia que han sido despedidos” y reveló que “esta mañana hubo una asamblea, a las 7 de la mañana, donde se llegó a un principio de acuerdo con el municipio para dar una tregua por 72 horas para ver si se puede llegar a un acuerdo en una gran cantidad de contratados y poder volverlos a reincorporar”.

“Por eso hoy se levantó la medida de fuerza que se venía haciendo desde el 2 de enero, las que se acentuaron esta semana después de la movilización del viernes pasado, y hoy se acordó entre los tres gremios mayoritarios de los municipales – STEMC, la UOM y ATE- que acordaron con un funcionario del Ejecutivo llegar a una tregua por 72 horas para revertir la situación de más o menos el 80% de los compañeros que fueron dejados sin trabajo”, informó.

“Venimos de ser una de las ciudades más pobres del país de acuerdo a los informes que hay y que queden 130 compañeros en la calle es más pobreza, más inseguridad, en una ciudad a la que no le sobra nada”, definió.

El dirigente consideró que la determinación “es para bien de todos porque necesitamos que esos compañeros vuelvan a trabajar” y apuntó que los trabajadores “venimos solicitándole al Poder Municipal que haya diálogo porque nosotros no tenemos diálogo hace mucho tiempo con él”.

Al respecto, Muntes analizó que “es muy importante lo que reafirman los compañeros de Concordia; el diálogo, entendernos, escucharnos y empezar a buscar soluciones porque las familias y los trabajadores que quedan sin trabajo significan mucho, muchísimo inconveniente. Lo que está pasando en el municipio de Concordia tiene que ser mirado y entender que esa es la forma en que hay que trabajar. Diálogo, entendernos, pero buscarle soluciones. El diálogo sordo no existe y no sirve. Bueno, en esto es un diálogo donde se le va a encontrar contenido, el contenido es rever cada una de las situaciones injustas, y nosotros también estamos abogando que en la provincia pase lo mismo. Es un paso muy importante que muestra que la unidad de los trabajadores está empezando a dar resultados”.

Vale destacar que las medidas de fuerza se venían replicando desde comienzos de esta semana en varios sectores del Municipio, con acompañamiento del personal de Terminal, Tránsito, Obra Privada y otras áreas operativas, y se iban a intensificar en las próximas jornadas si no había respuesta a los reclamos de los empleados.

En tanto, este miércoles el intendente Francisco Azcué recibió un contundente respaldo del gobernador Rogelio Frigerio en un encuentro realizado en Casa de Gobierno, donde el mandatario provincial ratificó su apoyo al “ordenamiento del Estado, racionalización del gasto y equilibrio de las cuentas públicas”.