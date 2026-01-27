Romero valoró el verano de Paraná: “Le hemos dado al paranaense la posibilidad de disfrutar los espacios”

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, hizo un repaso de la gestión en el primer mes del año, donde valoró la continuidad de obras en distintos aspectos como rutas y agua potable, y también las diversas actividades culturales y deportivas que se desarrollan este verano.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Romero señaló que “en diciembre y enero hemos procurado producir desde la Municipalidad, y acompañar también cuando han sido eventos privados, muchas cosas para que los paranaenses tengan la posibilidad de disfrutar el verano”.

En ese sentido, detalló: “Quien no viajó, o quien viajó una semana o dos y después el resto del verano lo pasa acá, tiene una playa extraordinariamente linda como es el Thompson que, por primera vez en años, logramos tener habilitada con boyado, porque la obra del arroyo Las Viejas posibilitó esa chance. Por otra parte, los espectáculos han sido todos muy acompañados por la gente, tanto Viví 25 de Mayo en diciembre, como todas las cosas que se han hecho en el anfiteatro y en las playas. Ahora la Fiesta de la Playa que hicimos durante el fin de semana donde hubo multitudes también disfrutando de deporte al aire libre; tendremos dentro de poco la maratón nocturna, tendremos carnavales, siempre acompañados por los emprendedores locales, que con sus food trucks, con sus negocios y por los artistas locales que ponen alegría a esa multitud que se congrega detrás de las cosas que hemos organizado”.

“La verdad es que estoy muy contenta y, sobre todo, estoy contenta por la paz que ha habido en todas estas ocasiones, porque han sido jornadas tranquilas. No les niego que algún temor yo siempre tengo cuando se concentra una multitud, porque a veces en una multitud de miles de personas, una persona que pone la nota discordante arruina el pasar de la inmensa mayoría que están en paz en un lugar. En este caso todo anduvo bien y quiero agradecer a la gente que cuidó el ambiente, que no tiró los residuos donde no tenía que tirarlos, y a los trabajadores municipales que en el antes y en el después respondieron adecuadamente porque al otro día la playa estaba impecable para que la disfruten quienes van a la playa a tomar sol, a meterse en el agua, en el río o hacer deporte en el río. Así que estoy contenta con estas jornadas de verano, culturales, deportivas, artísticas en general, y creo que hemos dado al paranaense la posibilidad de disfrutar los espacios”, resumió.

Valoró asimismo que “se han realizado los Pre Mates, uno en el Parque Lineal, otro en Bajada Grande hace pocos días, y el viernes será en el Parque Gazzano, donde pienso acercarme. Sin duda, estos Pre Mates van calentando los motores para la enorme fiesta que vamos a tener el 6 y el 7 de febrero en Paraná, con números musicales muy convocantes, y creo que también va a ser una fiesta que van a disfrutar los paranaenses y todos los que nos van a visitar porque creo que ha generado una gran expectativa en la región”.

Remarcó que “siempre nos apoyamos en lo público-privado. El Estado pone recursos, pero el privado también arrima lo suyo. Los emprendedores, los paradores que están en la playa, o los que colaboran con la Fiesta del Mate auspiciándola y poniendo recursos que son empresas locales, el gobierno provincial que también nos acompaña. Es decir, siempre lo público-privado está apoyando estas fiestas populares porque el Estado nos puede todo y además porque nosotros tenemos obligaciones cotidianas que nos llevan gran inversión de recursos en la ciudad. No hay que olvidar que estamos haciendo la ruta 12, que estamos terminando la obra del Arroyo Las Viejas, estamos haciendo calles y bacheo y todo eso se lleva la inmensa cantidad de recursos, como los servicios públicos en general”.

En este marco, planteó que “cuando pensamos el Distrito Cultural, la Plaza Borges, la pensamos en otra punta de la ciudad, para que no todos los eventos se concentren en el Parque Urquiza o en el casco céntrico o el centro cívico; la ciudad está expandida, es grande y hay que usar todos los espacios. Siempre tenemos que tener en la cabeza esa conciencia de que no todos se mueven a los espacios tradicionalmente habitados por lo cultural, sino que tenemos que ir abriendo esos brazos para que todos los barrios de la ciudad estén integrados a esa posibilidad. Yo creo que eso también hace a la paz social”.

“A veces el alcohol, ciertos núcleos de personas que están desfavorecidas, que se han quedado sin trabajo, se generan situaciones de violencia en todas las ciudades, y uno desde el Estado, aparte de acompañar con asistencia alimentaria, con políticas sociales, lo que tiene que hacer son cosas para evitar que el mal humor y que ese estrés invada el humor del paranaense, el temperamento de los paranaenses. Yo creo que todo lo cultural que se hace levanta el ánimo, genera esperanza, nos hace imaginar futuros mejores y yo creo que en eso estamos empeñados día a día”, reflexionó.

Sobre las críticas difundidas a estos grandes espectáculos, Romero evaluó que “siempre está el adversario político que, encubierto y aprovechando a veces este anonimato que posibilitan las redes, dice cualquier cosa. Nosotros somos cuidadosos de los recursos municipales, pero también cuidadosos de los paranaenses y sabemos que no son todos los paranaenses los que tienen acceso a un buen espectáculo. Entonces, justamente la Fiesta del Mate equilibra estas dos miradas. El que puede pagar, que lo pague, que pague para ver a Lali o a Los Nocheros a pocos metros. El que no, que también pueda disfrutarlo, también lo verá a pocos metros, un poquito más alejado quizá. Pero hay que pensar en comprender o en abrazar a todos porque el gobernante tiene esa obligación; el que opina de afuera a veces lo hace por un interés político o a veces lo hace porque él puede pagar y no comprende a los que no pueden pagar. En esto los Estados tenemos que ser muy respetuosos de entender a todos”.

“En eso nosotros no tenemos que perder la perspectiva ni la serenidad, y yo insisto en esto de la paz social y del diálogo que nos permite la cultura, la música, la danza, nos permite volar, ejercer imaginación, pensar en pasar un buen momento y que eso nos predisponga mejor para el trabajo, para la creatividad. Yo creo que estos malos comentarios no empañan la inmensa mayoría que celebra esta cuestión. Por la Fiesta de la Playa, por ejemplo, me agradeció mucha gente de todos los barrios de la ciudad. La gente de distintas culturas, de distintas condiciones sociales, celebran que se hagan estas cosas”.

Transporte público de pasajeros

Consultada por el funcionamiento de la nueva concesión del transporte de colectivos, Romero aseguró que “el balance es muy positivo y por eso también nos han atacado, han apedreado algunos colectivos, porque hay gente que no quiere que nos vaya bien en esto. Son pocos, son mínimos, pero lo hemos superado”.

“Los paranaenses que suben al colectivo están contentos, porque suben a un colectivo fresco, confortable, limpio. Por supuesto, hay cosas para mejorar. Hay por lo menos, en cinco líneas correcciones para hacer en las trazas, que las hemos escuchado atentamente y las seguiremos escuchando, y vamos a hacer todas las correcciones”, admitió.

Confirmó además que este martes “asume Kevin Bolzán al frente de la Secretaría de Movilidad Urbana, un funcionario que ya viene prestando servicio en alumbrado público, y Katherina Stickel se va a quedar con nosotros, pero en un rol más tranquilo porque por cuestiones personales necesita tener más tiempo, más disponibilidad. Seguirá como asesora en el equipo, pero nosotros allí tenemos un gran equipo y con vocación de hacer los controles desde el Estado para que todo funcione bien”.

“Años y años hemos pasado los paranaenses sin tener un colectivo limpio, nuevo, con aire acondicionado. Ahora habrá cosas para corregir, pero hemos pegado un salto de calidad impresionante. Hace unos días me habló la intendenta de Tucumán y me pidió todo el material del proceso que nosotros hemos hecho, porque Tucumán está en un proceso similar donde quieren renovar su transporte y ella ha visto con interés lo que pasó en Paraná. Los paranaenses nos merecemos esta calidad y también nos merecemos tener un mejor funcionamiento del Estado, pero la limpieza en una ciudad depende de todos y que el transporte siga siendo bueno, también depende de nosotros. Subámonos al transporte público, busquemos que siga mejorando, no lo dañemos, no lo escribamos. Estas son cosas elementales, que como ciudadanos debemos hacer y podemos hacer. Y entre todos tenemos que hacerlo, ser predicadores de buenos hábitos para cuidar el verde, para cuidar nuestro arbolado, para cuidar nuestros colectivos, para cuidar los espacios públicos”, reflexionó.

Servicio de agua potable

Consultada respecto de la problemática del servicio, que durante el verano sufrió diversas roturas y reparaciones, la intendenta aseguró que “este año hemos subido varios escalones por sobre cómo estuvimos el año pasado. Solucionamos el problema del oeste, prácticamente hemos tenido muy pocos cortes y han sido puntuales por obras que han durado un día, pero este verano tuvimos mucha mejor situación”.

“Estamos con la obra de la cañería de 500 que va a traer agua potabilizada a la planta de 5 Esquinas y que la estamos terminando en estos días; quizás a fin de mes ya tenemos la buena nueva de que está funcionando esa nueva cañería. Y ahora estamos detectando y solucionando todos los temas de pérdidas, porque tenemos una planta potabilizadora del Siglo XXI y cañería del Siglo XIX. Por eso hemos hecho una nueva cañería de 630, que es importante para abastecer el este de la ciudad, y una de 500, muy importante para abastecer el centro y oeste de la ciudad. Estamos en obra permanente, justamente para ir de a poco solucionando este gran problema que es la cañería vieja de la ciudad”, aseguró.

En este contexto, recordó que “se solicitó financiamiento ante el BID y el Banco Mundial para reemplazo de cañerías en la ciudad, y si obtenemos ese financiamiento hay que empezar el trabajo, aunque lo continúe otra gestión”. Al respecto, sentenció: “Las obras hay que hacerlas, por más que las tenga que continuar otro, pero las cañerías en la ciudad hay que irlas reemplazando. En eso estamos, y este año hemos mejorado mucho por sobre el año pasado”.

Advirtió además que “la ingeniera Mayra Collante, que es la titular actual de Recursos Hídricos, que está muy atenta y está con una valoración cotidiana de pérdidas que denuncian los vecinos, de falta de presión y vamos corrigiendo. Por otra parte, hay una cuestión bastante técnica y específica, que es que la ciudad tiene que tener mallas, tiene que tener válvulas para establecer zonas de la ciudad de modo tal que, si hay un reemplazo o un arreglo que hacer en una determinada zona, no haya que cortar 30 manzanas del suministro de agua. En eso estamos también. Estamos estableciendo llaves para manejar zonas, para manejar mallas, para que en el futuro cuando haya un problema en una determinada cañería no tengamos que cortar toda la región. En eso la ingeniera está haciendo un trabajo cotidiano con toda la gente de Obras Sanitarias y vamos a ir mejorando día a día, y vamos a aprovechar el invierno para incrementar la labor en ese sentido”.

Banco de Tierras

En este sentido, la intendenta sostuvo que “el Banco de Tierras sigue existiendo, no contamos con muchos recursos para salir a adquirir tierras, pero este año ya le vamos a incorporar lotes que nos han donado diversos loteos que están pendientes de aprobación. Una vez que recibamos esos lotes, abriremos la posibilidad para la compra”.

“La situación no nos ha permitido tener los millones que se necesitan a veces para comprar tierras, pero ya este año lo vamos a nutrir y seguimos con la idea de que ese Banco de Tierras vaya creciendo en el tiempo”, afirmó.

Cámaras en Casa de Gobierno

Tras la denuncia del hallazgo de cámaras en oficinas de Casa de Gobierno, Romero dijo que “todo acto de espionaje es perjudicial. Por lo tanto, me parece que es natural que, desde el mundo de la política, de la comunicación y de distintos sectores de la sociedad repudiemos cualquier tipo de maniobra en ese sentido”.

“Todos los gobiernos revisan las oficinas antes de ingresar a las oficinas. Por lo tanto, y más teniendo un ministro de Seguridad que proviene de la fuerza de la Policía Federal, a mí no me cabe duda de que debe haber hecho la revisión de todas las dependencias oficiales antes de que el gobernador Frigerio asumiera. Se trata, por lo que se ha conocido a través de las fotos, aparentemente de tecnología vieja, que no estaba funcionando. De todos modos, hay que darle lugar a la justicia. Si la justicia archiva, mi recomendación sería no apresurarse a emitir juicios de valor, como creo que algunos se apresuraron en el sentido de echar culpas. Si eso era tecnología vieja que estaba en desuso, fue una falsa alarma”, analizó.

Estacionamiento y tarjeteros

Al respecto, apuntó que “se trabajó en un nuevo proceso licitatorio que estamos convocando en febrero para la licitación. Siempre mi idea fue que quienes trabajan informalmente en el sector se incorporen de un modo ordenado, no cobrando dinero en vía pública, de ninguna manera, porque eso motiva muchas denuncias de la gente”.

“Muchas ciudades de la provincia tienen estacionamiento medido, como Villaguay y Concordia, también lo tiene Santa Fe que lo está mejorando ahora, y nosotros también lo vamos a tener. En febrero se licita, espero que los pliegos de las ofertas sean varios, que podamos hacer una opción y que ya a mediados de año lo tengamos funcionando. Es una promesa, lo dije en campaña y lo vamos a hacer”, concluyó.