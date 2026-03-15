Central lo dio vuelta y se prende en las posiciones de arriba de la tabla

Este sábado por la noche, Rosario Central recibió a Banfield en el estadio Gigante de Arroyito. El duelo correspondiente a la undécima fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional contó con el arbitraje de Nicolás Lamolina, acompañado en el VAR por Germán Delfino.

En el inicio del juego fue el Canalla el que manejó las acciones. La primera ocasión clara fue con un balón largo jugado al costado izquierdo del área grande para Jaminton Campaz. El atacante controló y envió un fuerte buscapié al medio que Gaspar Duarte no llegó a empujar.

Luego, un tiro de esquina ejecutado por Campaz desde la banda derecha del ataque derivó en una segunda jugada con un pase para el colombiano que sacó un potente remate que se fue por encima del travesaño.

Pese a encontrarse en aprietos, Banfield logró salir y encontrar la apertura del marcador. Fue gracias a un buen desborde de Ignacio Abraham por el costado izquierdo que terminó en centro para la llegada de Mauro Méndez. El atacante anticipó la salida de Jeremías Ledesma y definió al gol con el pecho a los 35 minutos.

En el complemento llegó la reacción del conjunto Canalla, que para esto requirió del ingreso de Ángel Di María. Antes tuvo su oportunidad Julián Fernández, que remató tras una buena habilitación de Vicente Pizarro de izquierda hacia la derecha. El atacante remató en soledad, pero lo hizo directamente afuera por el costado derecho del arco.

Antes del empate hubo dos muy buenas ocasiones para Alejo Véliz. La primera fue tras un muy buen centro de Campaz desde la izquierda tras el que Véliz ganó de cabeza y forzó una buena atajada de Facundo Sanguinetti. Luego, el atacante se lo perdió en una media vuelta desde adentro del área que acabó pasando muy cerca del poste derecho.

El gol llegó a los 19 con un buen centro del ingresado Di María para la llegada de Campaz. En su afán por despejar, Santiago López desvió el balón con la cabeza y hacia su arco, descolocando a Sanguinetti y estampando el 1-1 parcial. Esto envalentonó al anfitrión.

Luego de varias ocasiones perdidas, Central dio vuelta el encuentro a los 38. Fue tras una muy buena habilitación de Di María para la carrera de Campaz por la banda izquierda. El colombiano remató de cabeza y su disparo superó a Sanguinetti e ingresó por el costado izquierdo del arco para el 2-1 que posteriormente resultaría definitivo.

Victoria Canalla, que ahora suma 18 puntos y lidera en la Zona B al menos hasta que juegue Belgrano el clásico cordobés. El Taladro, por su parte, suma 10 unidades y está en la undécima colocación.

En la próxima fecha, Banfield recibirá a Tigre el viernes 20, desde las 21; mientras que a Central le tocará visitar a Independiente Rivadavia, el domingo 22, desde las 22.15.

-SÍNTESIS-

Rosario Central 2-1 Banfield.



Goles:

35’PT: Mauro Méndez (BAN).

19’ST: Santiago López -en contra- (CEN).

38’ST: Jaminton Campaz (CEN).



Formaciones:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Enzo Giménez, Ignacio Oviedo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Gaspar Duarte, Julián Fernández, Jaminton Campaz; Alejo Véliz.

DT: Jorge Almirón.



Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas; David Salazar, Tomás Adoryán, Neyder Moreno; Mauro Méndez.

DT: Pedro Troglio.



Cambios:

ET: ingresó Santiago Esquivel por Neyder Moreno (BAN).

16’ST: ingresó Ángel Di María por Gaspar Duarte (CEN).

20’ST: ingresó Lautaro Gómez por David Zalazar (BAN).

25’ST: ingresó Guillermo Fernández por Vicente Pizarro (CEN).

25’ST: ingresó Alexis Soto por Agustín Sández (CEN).

32’ST: ingresó Lisandro Piñero por Tomás Adoryán (BAN).

32’ST: ingresó Tiziano Perrotta por Mauro Méndez (BAN).

39’ST: ingresó Bruno Sepúlveda por Lautaro Villegas (BAN).

43’ST: ingresó Luca Raffin por Julián Fernández (CEN).

43’ST: ingresó Federico Navarro por Jaminton Campaz (CEN).



Amonestados:

2’PT: Vicente Pizarro (CEN).

39’PT: Neyder Moreno (BAN).

40’PT: Agustín Sández (CEN).

47’PT: Julián Fernández (CEN).



Árbitro: Nicolás Lamolina. VAR: Germán Delfino.



Estadio: Gigante de Arroyito.

Video: Liga Profesional.