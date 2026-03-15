Cancelaron la disputa de la Finalissima entre Argentina y España

Este domingo se confirmó lo que parecía lo más lógico respecto a la Finalissima. Luego de la suspensión de su disputa en Qatar como consecuencia de la guerra en Oriente Medio, las partes no llegaron a un acuerdo y finalmente cancelaron la disputa del encuentro por un título.

El partido debía jugarse el 27 de marzo y la sede elegida era el estadio de Lusail, Qatar, donde Argentina ganó el último Mundial. Sin embargo, la guerra desatada en Oriente Medio con bombardeos en diferentes países arábigos forzó a la suspensión del encuentro y a la cancelación de su disputa en ese lugar.

Luego, la UEFA propuso que la final se dispute en el estadio Santiago Bernabeu de Madrid, España, el mismo día en que estaba prevista para disputarse en Qatar. Sin embargo, la AFA se negó a esa oferta debido a que no se consultó su postura para la toma de esta decisión.

Posteriormente, según la UEFA, propusieron disputar el encuentro con ida y vuelta en el estadio de Real Madrid y luego en Buenos Aires en la ventana internacional previa a la Eurocopa y la Copa América de 2028, pero no hubo acuerdo.

Conmebol también hizo una propuesta. En su caso ofreció que el encuentro se dispute en el Estadio Olímpico de Roma, el 31 de marzo. En este caso fue la UEFA la que no aceptó las condiciones, motivo por el que definitivamente se canceló el encuentro. Desde Europa pretendían jugar el encuentro el 27 o el 30 de marzo, por lo que la fecha propuesta por Conmebol fue rechazada.

Frente a esta situación, desde el ente madre del fútbol europeo confirmaron: “Es una gran decepción para la UEFA y los organizadores que las circunstancias y el momento hayan privado a los equipos de la oportunidad de competir por este prestigioso trofeo en Qatar, un país que ha demostrado una y otra vez su capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel en instalaciones de vanguardia”.

De esta manera no habrá campeón de esta edición del torneo cuya primera prueba fue la de 2022, cuando Argentina venció a Italia por 3-0 en Wembley para quedarse con el título. España y Argentina se habían hecho con el boleto para esta final luego de vencer en las Eurocopa y Copa América de 2024, respectivamente.